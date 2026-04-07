Charleroi pikt rode kaart van Camara niet en komt met stevig communiqué

Terwijl een mededeling werd verwacht na het ontslag van Hans Cornelis, kwam Sporting Charleroi met een communiqué naar buiten om de rode kaart aan te klagen die Étienne Camara in Westerlo kreeg.

Na de nederlaag op het veld van Westerlo en een tiende wedstrijd op rij zonder zege, heeft Sporting Charleroi deze dinsdag beslist om Hans Cornelis te ontslaan. De misstap bij de start van de Europe Play-Offs was deels te wijten aan de uitsluiting van Etienne Camara, die zijn tweede gele kaart kreeg nadat hij - zo leek het - de woorden van de scheidsrechter kwam betwisten.

Ondertussen publiceerde de clubleiding van Sporting Charleroi een communiqué waarin ze ingaat op die beslissing. "Sporting Charleroi wil zijn verbazing uiten na de uitsluiting van Etienne Camara tijdens de wedstrijd tegen Westerlo."

"Zonder het eindresultaat van de wedstrijd in vraag te stellen - dat niet tot dit ene spelmoment herleid kan worden - stelt de club zich vragen bij de juistheid van de tweede gele kaart die Etienne Camara in de 59e minuut kreeg."

Charleroi reageert op rode kaart van Camara

"In deze fase wordt een zware fout gemaakt door Josimar Alcocer, speler van Westerlo, op Antoine Bernier. Terwijl meerdere spelers van Sporting rustig met de scheidsrechter komen praten om de ernst van de actie van de tegenstander aan te kaarten, krijgt Etienne Camara een gele kaart, hoewel hij net de laatste speler is die zich in die situatie mengt en met meneer Verboomen in gesprek gaat."

De club komt daarna terug op de reactie van de hoofdscheidsrechter, die naar de kleedkamer kwam om zich te verontschuldigen. "Na afloop van de wedstrijd is de hoofdscheidsrechter naar de kleedkamer van Sporting Charleroi gekomen en heeft hij een inschattingsfout erkend. Ondanks die erkenning blijft de beslissing uiteraard behouden."





"De club betreurt deze situatie des te meer omdat er geen beroep mogelijk is: Etienne kreeg twee waarschuwingen tijdens de wedstrijd, wat automatisch tot zijn uitsluiting leidt. Daardoor is hij geschorst voor de volgende wedstrijd tegen Antwerp." Moest hij rechtstreeks rood hebben gekregen (wat uiteraard niet mogelijk was in deze situatie), kon de club wel in beroep gaan.

Tot slot volgt nog een laatste opmerking. "Sporting Charleroi herinnert eraan dat het scheidsrechterskorps zo professioneel mogelijk moet zijn en eerlijk in zijn beslissingen. Het beschikt vandaag over tal van technische middelen, zoals de VAR en andere tools, om daarbij te helpen. Die nood aan correctheid is essentieel, want hun beslissingen kunnen de afloop van een wedstrijd - of zelfs, zoals in dit geval, de volgende - aanzienlijk beïnvloeden", besluit het communiqué.