Ex-speler Westerlo in de penarie na dodelijk ongeval: 'Gevangenisstraf tot zeven jaar mogelijk'

Slecht nieuws vanuit Roemenië. Daar moet gewezen voetballer van KVC Westerlo Kader Keita vrezen voor een heel lange gevangenisstraf. Een 67-jarige vrouw is er overleden na een auto-ongeluk waarvoor Keita verantwoordelijk zou zijn.

Kader Keita is momenteel middenvelder bij FC Rapid uit Boekarest in de Roemeense eerste klasse. De 25-jarige Ivoriaanse middenvelder moet vrezen voor een jarenlange gevangenis straf na een dodelijk auto-ongeluk.

Dodelijk vluchtmisdrijf van ex-speler KVC Westerlo

De speler zou een vrouw hebben aangereden begin vorige maand. Hij zou de 67-jarige vrouw hebben omvergereden toen ze aan een zebrapad aan het oversteken was. Keita pleegde daarbij vluchtmisdrijf, een verzwarende factor.

Temeer de vrouw zwaargewond was en later overleed aan haar verwondingen. Daardoor moet Keita een gevangenisstraf vrezen van niet minder dan zeven jaar. Roemeense media spreken over straffen van twee tot zeven jaar.

Kader Keita moet zeven jaar cel vrezen

De vrouw was tot nu in coma, vanaf heden kan hij vervolgd worden voor onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg - een hogere kwalificatie uiteraard. Tot op heden kon de speler wel nog voetballen, maar hij stond wel onder gerechtelijk toezicht.


De komende dagen zal moeten blijken of Keita meteen naar de cel moet in afwachting van een proces. In 2019 kwam hij vanuit de jeugd van Lille naar Westerlo, waar hij drie seizoenen speelde in tweede nationale; Na een uitleenbeurt aan Sion trok hij in 2022 naar Sivasspor, waarna avonturen in Roemenië volgden. 

