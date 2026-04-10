Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

Anderlecht kan nog eens de ondertekening van een contract aankondigen. Het mikt met Neerpede-talent Hidde Sysmans op een mooie toekomst.

De amper 15-jarige Sysmans is een centrale middenvelder. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij dus nu al een eerste profcontract ondertekend. Dat laat Anderlecht weten via de officiële webstek. Het wordt een beloning genoemd voor de inzet en het doorzettingsvermogen van Sysmans. Zijn kwaliteiten worden alvast volop geprezen.

Zo zou hij een sterk spelinzicht hebben en beschikken over een uitstekende tweebenigheid. Sysmans is vanaf de U13 bij Sporting aangesloten en combineert zijn jeugdopleiding in het voetbal met zijn studies aan het Sint-Niklaasinstituut, een van de partnerscholen van RSCA. Zo gaan voetbal en studies momenteel nog hand in hand.

Anderlecht-talent werd bij de jeugd meermaals kampioen

Bij Anderlecht zijn ze op zoek naar de successen van weleer en Sysmans weet wel hoe het voelt om zoiets te bereiken. Met de U13, U14 en U15 is hij telkens landskampioen geworden. Door prof te worden heeft hij al een eerste droom bereikt. "Ik wou altijd al profvoetballer worden. Bij RSCA mijn eerste profcontract kunnen tekenen is enorm mooi."

Voor hem staat Anderlecht nog altijd symbool voor aantrekkelijk voetbal. "Hier leer je om altijd te willen winnen. Als je niet wilt winnen, ga je niet ver komen. RSC Anderlecht betekent enorm veel voor mij. Ik heb hier al vier jaar doorgebracht en daarin heel veel geleerd. Ik hou van het spelletje, net als mijn vader en mijn broer."





Dromen van het Lotto Park

De grootste motivatie van Sysmans is dan ook om zijn familie gelukkig te maken. "Mijn droom is om ooit in het Lotto Park te spelen." We gaan zeker in de gaten houden of het hem ooit lukt en in welke mate hij op termijn Anderlecht iets kan bijbrengen.