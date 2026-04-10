Antwerp vindt de remedie maar niet en gaat ook in het Zwarte Land onderuit ondanks late penalty

Waar gaat dit eindigen voor Antwerp? Het kon zich al niet plaatsen voor Play-off 1 en nu lijkt ook Play-off 2 een lijdensweg te worden. In Charleroi werden er alvast geen punten geraapt door de ploeg van coach Joseph Oosting.

Nochtans hadden ze in het Zwarte Land de laatste tijd ook weinig redenen om te vieren. Daarom werd Hans Cornelis aan de deur gezet, in de hoop om een schokeffect te creëren. De Zebra's toonden vrijdagavond wel de honger om iets recht te zetten en hadden het betere van het spel. Op een verdiende beloning was het een halfuur wachten.

Bernier vond de ruimte in de rug van de Antwerp-defensie en trof raak via de lat. Dat was meteen ook het hoogtepunt van de eerste helft. Vooral na het uur volgde er nog meer gevaar van Charleroi. Guiagon mocht van Antwerp doen wat hij wou op de linkerflank. Na een deviatie van Bernier kon Pflücke de voor Charleroi geruststellende 2-0 maken. 

Stevige botsing tussen Hamdaoui en Titraoui

Geen 2-0 zonder 3-0, dachten ze bij Charleroi. Van Den Kerkhof mikte echter op Nozawa, Guiagon vond kort hierna bijna de winkelhaak. De match leek in een beslissende plooi te liggen, maar er was toch nog enig oponthoud. Een kwartier voor tijd kwam het immers tot een jammerlijke, stevige botsing tussen Hamdaoui en Titraoui. 

Bij beide ploegen moest de medische staf zo nog aan de bak. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Antwerp in het slot wel nog een reactie in huis had. Valencia zag zijn poging van de lijn gehaald door Romsaas, de vlag ging ook wel de lucht in voor buitenspel. Bij een afgeweken schot was een parade van Koné nodig. Aan de overzijde miste Blum de 3-0.

Shockeffect nodig bij Antwerp?


In plaats van 3-0 werd het nog 2-1. Na handspel van Charleroi milderde Janssen van op de stip in de 94e minuut. De aansluitingstreffer kwam echter te laat voor Antwerp om nog punten te pakken. Antwerp begint de Europe Play-offs met 0 op 6 en kan misschien ook wel een shockeffect gebruiken. 

