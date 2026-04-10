Sam Kerkhofs & co maken speler Anderlecht helemaal af: "Hij is echt niet goed"

RSC Anderlecht zat er niet echt goed uit op bezoek bij Club Brugge, zeker niet in de eerste helft. Zeker over de prestatie van Lucas Hey was er weer heel wat te zeggen – zeker ook bij het derde tegendoelpunt van Club Brugge nog voor de rust.

Is Lucas Hey opnieuw door het ijs gezakt bij RSC Anderlecht?

“Ik zag Hey opnieuw op het veld staan. Dan zijn de andere verdedigers toch niet fit?”, vroeg Ward Kerremans zich luidop af in 90 Minutes. “Zijn er dan geen jonge gasten of niets? Je weet dat hij zal spelen met knikkende knietjes, toch?”

Hopelijk laatste keer dat we Lucas Hey in een RSCA truitje gezien hebben #CLUAND — Stan (@Stancornel1s) April 6, 2026

Kana en Ilic zaten op de bank, maar zouden dus klaarblijkelijk niet helemaal fit zijn geweest denkt ook Wesley Sonck. Anders zouden ze wel gespeeld hebben. “Heeft iemand op zijn voetenwerk gelet bij de derde tegengoal? Welk voetenwerk? Exact.”

“Lucas Hey: denk na!”

Waarop ook Sam Kerkhofs als Anderlecht-fan inpikte: “Voetenwerk is ook denkwerk. Denk dan toch na! Als verdediger: denk na! Hij denkt in die fase duidelijk niet juist. Hij wilde ze niet naar buiten dringen. Het was zaak om hem niet te laten terugkappen en trappen.”



“Hij laat zich verrassen door de speler die ons al de hele match op een hoopje aan het spelen is. Hij is niet goed. Hij is echt niet goed”, aldus Kerkhofs. Ook de supporters waren niet te spreken over wat hij allemaal liet zien op bezoek bij Club Brugge.