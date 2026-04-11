Mario Kohnen legt na eerste match de nadruk op iets anders dan de zege bij Charleroi

Mario Kohnen kon bij Charleroi debuteren met een zege. Hij is vooral blij met het vertrouwen dat die overwinning opnieuw in zijn groep kan blazen.

Draait Charleroi dit seizoen op het schokeffect van trainerswissels? De overname door Hans Cornelis zorgde eerder al voor een nieuwe dynamiek binnen de ploeg. De eerste wedstrijd van Mario Kohnen maakte nu een einde aan de reeks van tien matchen zonder overwinning.

"De eerste helft was in evenwicht, zonder veel kansen. Verdedigend zijn we goed aan de wedstrijd begonnen, maar met de bal hadden we het iets moeilijker. Dat heeft ongetwijfeld te maken met onze situatie: het vertrouwen zit niet op zijn hoogste niveau. En dat kan ik begrijpen", legde Kohnen uit op de persconferentie.

Een verdiende overwinning

Ondanks dat gebrek aan vertrouwen bleven de spelers initiatief nemen, zoals bij het eerste doelpunt: "We zijn toch gegroeid in de wedstrijd, met een paar kansen en dat prachtige doelpunt van Antoine Bernier. Ook het begin van de tweede helft was moeilijk, maar vanaf de 55e minuut hebben we een heel sterk kwartier gespeeld. We maken de 2-0 en eigenlijk moesten we ook nog de 3-0 maken."

"Op het einde slikken we dan toch nog de 2-1. Dat is voetbal. We moesten Yacine Titraoui tijdens die fase naar de kant halen, Antwerp kreeg vrij logisch die penalty en daardoor moesten we nog een goeie vijf minuten afzien. Maar uiteindelijk zijn we heel blij met die overwinning en met de kansen die we gecreëerd hebben", vervolgde Kohnen.



Een zege die de Zebra’s bijzonder veel deugd zal doen. "Ze is heel belangrijk, ook de manier waarop. Er waren een paar momenten in de wedstrijd die niet in ons voordeel uitdraaiden, zoals die penalty in het begin van de blessuretijd. Maar de ploeg is daar heel goed mee omgegaan. En voor mij is net die manier waarop we de wedstrijd hebben beheerd een heel belangrijk signaal."

Geen revolutie, wel al zichtbare bijsturingen

Na amper twee dagen werken als T1 — drie als je de recuperatietraining meetelt — is het moeilijk om meteen je volledige stempel te drukken. Toch waren er al enkele veranderingen merkbaar, onder meer in de pressing en in de afwisseling tussen kort en lang spel. Al moet dat ook wat genuanceerd worden door de zwakke prestatie van Antwerp, blijft het een stevige opsteker na die lange moeilijke periode.

"Op korte termijn was het moeilijk om veel te veranderen. Zeker omdat we inhoudelijk de voorbije weken niet slecht waren. Tegen Westerlo hadden we bijvoorbeeld een goede wedstrijd gespeeld. Hier hebben we geprobeerd om vrij snel in de wedstrijd een paar aanpassingen door te voeren. We hebben veel intensiteit gebracht, en om die vast te houden hadden we ook frisse krachten nodig. We hebben altijd gezegd dat iedereen belangrijk is, en dat is vandaag opnieuw gebleken", aldus Kohnen.

Het weekend zal de groep en de staf de kans geven om alles even te laten bezinken: "De week was erg intens. Maar dit is nog maar het begin. Dat heb ik ook in de kleedkamer gezegd: we hebben nu één overwinning, dat is goed. Maar binnen een week wacht alweer de Waalse clash tegen Standard. En dan zullen we er opnieuw moeten staan."