Belgische coach kan alsnog op WK belanden via verrassende omweg

Tom Saintfiet zou deze zomer alsnog op het WK kunnen belanden. De Belgische coach greep met Mali naast kwalificatie, maar duikt nu nadrukkelijk op als mogelijke nieuwe bondscoach van Ghana.

Het zou zomaar kunnen dat we binnen enkele maanden nog een extra Belg op het Wereldkampioenschap in Noord-Amerika te zien krijgen. Het gaat dan om trainer Tom Saintfiet.

De Belgische coach staat momenteel aan het hoofd van Mali, waarmee hij naast een ticket voor het WK greep. Toch is het niet uitgesloten dat hij met een ander land naar de VS, Mexico en Canada afreist.

Tom Saintfiet duikt op als topkandidaat bij Ghana

Volgens Ghanese media staat hij namelijk hoog op het lijstje bij Ghana om er de nieuwe bondscoach te worden. Het land ontsloeg Otto Addo na de kwalificatie vanwege teleurstellende resultaten in de vriendschappelijke wedstrijden die erop volgden.

Met oog op het WK zoekt Ghana dus een nieuwe bondscoach, en de kans dat het Saintfiet wordt lijkt groot. Hij bouwde ook al een serieuze reputatie op in Afrika, waar hij bij een aantal landen actief was.



In het verleden was hij al actief bij onder meer Gambia, Trinidad & Tobago, Togo, Malawi, Yemen, Nigeria, de Filipijnen en Malta. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.