Coach Michiel Jonckheere is duidelijk na promotie met Kortrijk: "Dat maakt me geen hol uit"

KV Kortrijk is weer eersteklasser en dat werd zaterdag al samen met de fans gevierd. Trainer Michiel Jonckheere genoot van het moment, maar kijkt tegelijk al verder naar wat snel volgt.

Sinds vrijdag is KV Kortrijk zeker van promotie naar de Jupiler Pro League. De Kerels moesten daarvoor niet eens zelf spelen, aangezien Beerschot het liet liggen door 3-3 gelijk te spelen tegen KAS Eupen.

Daardoor kan niets ervoor zorgen dat Kortrijk van de tweede plaats wordt geknikkerd. Kortrijk gaat terug naar het hoogste niveau in ons land, en kon het daags nadien al vieren met de fans. Eerst was er nog de wedstrijd tegen SK Beveren, die met 2-1 verloren werd.

Jonckheere wil na promotie snel weer schakelen richting volgend seizoen

"Het was een match die op een gelijkspel moest eindigen", zegt trainer Michiel Jonckheere bij Het Laatste Nieuws. "Dat we de promotie niet afdwongen op het veld maakt me - om het nog beleefd te zeggen - geen hol uit. Ons doel is behaald."

Nu wil Jonckheere nog genieten van het seizoenseinde, mét een overwinning tegen RWDM. "Daarna moeten we onmiddellijk aan het werk. Er is als promovendus geen tijd om lang te treuzelen", beseft de T1.



"Na de laatste wedstrijd gaan we nog een week verder trainen. Ik ben zelf ook speler geweest. Meer kan ik van mijn jongens niet vragen in deze situatie", besluit Jonckheere.