Frank Boeckx ziet kansen voor KV Mechelen: "Een match waar ze in Brugge naar uitkijken"

Union SG trekt zondagavond naar KV Mechelen met de leidersplaats als inzet. Frank Boeckx ziet in Mechelen dan ook een van de weinige lastige uitverplaatsingen waar de Brusselaars nog punten kunnen laten liggen.

Dit weekend gaat Union SG op bezoek bij KV Mechelen. Achter de Kazerne zullen de Brusselaars proberen om hun leidersplaats opnieuw in te nemen. Omdat Club Brugge zaterdagavond won van STVV, staat het voorlopig eerste in het klassement.

"KV Mechelen heeft vertrouwen gepakt en gaat niet graag naar daar. Dus als Club Brugge ergens hoop moet hebben waar ze punten kunnen laten liggen tot aan die onderlinge confrontaties, dan is dit een wedstrijd waar ze in Brugge naar uitkijken", blikte Frank Boeckx vooruit bij DAZN.

Frank Boeckx ziet KV Mechelen als lastige test voor Union

De voormalige doelman ziet dat er zondagavond wel eens kansen kunnen liggen voor Malinwa, dat met een gelijkspel tegen KAA Gent begon aan de play-offs. "Union is algemeen minder goed op verplaatsing dit seizoen, of toch zeker in de tweede helft van het seizoen."

"En dan nog eens bij Mechelen met hun aanhang en het enthousiasme voor de Champions’ Play-offs. Dat gaat een moeilijke wedstrijd worden voor Union. Goed, die kunnen zij ook over de streep trekken. Dat hebben ze al vaak gedaan."

"Voor KV Mechelen wordt het zaak om die wedstrijd aan 100% aan te vatten in eigen huis en proberen dat doelpuntje te maken. Daardoor zal Union moeten komen en dan is het aan Mechelen om de ruimtes uit te spelen", besluit Boeckx.