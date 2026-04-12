Met grote gevolgen voor titelstrijd? Spelers stappen van veld na zware beschuldiging in West-Vlaamse topper

De wedstrijd tussen Mandel United en SV Oostkamp is dit weekend in mineur geëindigd na een vermeend racistisch incident. De bezoekers stapten van het veld, waarna de scheidsrechter de match vroegtijdig stopzette.

In tweede afdeling VV A ontstond was dit weekend heel wat te doen om de wedstrijd Mandel United - SV Oostkamp. Zo'n tien minuten voor het einde van de wedstrijd werd de match stopgezet. De reden hiervoor is een vermeend racistisch incident.

Tosin Thompson van scoorde voor Oostkamp het openingsdoelpunt. Later maakte Mandel United er 1-1 van. Tijdens het vieren van dit doelpunt zou een speler van de thuisploeg Thompson 'aap' hebben genoemd.

Alle bezoekende spelers besloten hierop het veld te verlaten en de wedstrijd niet uit te spelen. Noodgedwongen zette de scheidsrechter de wedstrijd stop. Volgens Het Nieuwsblad hebben de scheidsrechter en zijn assistenten geen racistische uitlatingen gehoord.

Mandel United reageert na stopzetting en ontkent vaststellingen

Bij een overwinning zou Mandel United zich tot kampioen kronen bij een zege en een nederlaag van KV Diksmuide Oostende, wat de situatie nog lastiger maakt. Ondertussen reageerde de club al op het incident via zijn sociale media.


"RFC Mandel United neemt elke vorm van racisme uiterst ernstig en hanteert hierin een strikt nultolerantiebeleid. Volgens de verklaringen van de scheidsrechter en zijn assistenten werd er tijdens de wedstrijd niets vastgesteld. Wij betreuren dat de wedstrijd niet werd verdergezet en wachten het verdere verloop via Voetbal Vlaanderen af", klinkt het.

Vincent Kompany verkoopt ex-JPL-coach pandoering met Bayern: Blessin haalt hard uit naar eigen ploeg

Vincent Kompany verkoopt ex-JPL-coach pandoering met Bayern: Blessin haalt hard uit naar eigen ploeg

14:30
Opmerkelijk: België zou op het WK... Italië kunnen treffen in plaats van Iran

Opmerkelijk: België zou op het WK... Italië kunnen treffen in plaats van Iran

14:00
1
Lierse ontsnapt aan zenuwslopend slot en viert belangrijk behoud: "Of er nog een feestje volgt?"

Lierse ontsnapt aan zenuwslopend slot en viert belangrijk behoud: "Of er nog een feestje volgt?"

13:30
Belgische coach kan alsnog op WK belanden via verrassende omweg

Belgische coach kan alsnog op WK belanden via verrassende omweg

13:00
Vervangt hij Mignolet? Jari De Busser maakt standpunt duidelijk over mogelijke transfer naar Club Brugge

Vervangt hij Mignolet? Jari De Busser maakt standpunt duidelijk over mogelijke transfer naar Club Brugge

12:30
4
STVV claimt de winst meer te verdienen dan Club Brugge: "Voor ons zullen niet snel penalty's gefloten worden" Reactie

STVV claimt de winst meer te verdienen dan Club Brugge: "Voor ons zullen niet snel penalty's gefloten worden"

11:45
11
LIVE: Druk bij Anderlecht is alweer immens na drie nederlagen: Taravel gaat veranderingen doorvoeren

LIVE: Druk bij Anderlecht is alweer immens na drie nederlagen: Taravel gaat veranderingen doorvoeren

11:35
Coach Michiel Jonckheere is duidelijk na promotie met Kortrijk: "Dat maakt me geen hol uit"

Coach Michiel Jonckheere is duidelijk na promotie met Kortrijk: "Dat maakt me geen hol uit"

11:30
2
Historische primeur: eerste vrouwelijke hoofdtrainer in de Bundesliga

Historische primeur: eerste vrouwelijke hoofdtrainer in de Bundesliga

11:00
Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B

Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B

10:30
6
Frank Boeckx ziet kansen voor KV Mechelen: "Een match waar ze in Brugge naar uitkijken"

Frank Boeckx ziet kansen voor KV Mechelen: "Een match waar ze in Brugge naar uitkijken"

10:02
1
Kompany heeft waanzinning record te pakken met Bayern: dit heeft hij erover te zeggen

Kompany heeft waanzinning record te pakken met Bayern: dit heeft hij erover te zeggen

09:30
"Een complete grap": Philippe Clement krijgt ferme klap met Norwich City

"Een complete grap": Philippe Clement krijgt ferme klap met Norwich City

09:01
1
Mika Godts blijft presteren bij Ajax en heeft ook duidelijke boodschap over zijn toekomst

Mika Godts blijft presteren bij Ajax en heeft ook duidelijke boodschap over zijn toekomst

08:40
Vincent Euvrard ziet genoeg goede dingen, maar wijst op pijnlijk mankement bij Standard Interview

Vincent Euvrard ziet genoeg goede dingen, maar wijst op pijnlijk mankement bij Standard

08:22
"Héél triestig": immens verschil tussen Vetlesen en onherkenbare Diakhon, Club piekert zich suf over Franse Senegalees Reactie

"Héél triestig": immens verschil tussen Vetlesen en onherkenbare Diakhon, Club piekert zich suf over Franse Senegalees

07:20
8
Standard schiet zichzelf in de voet tegen Westerlo: "Daar zullen we intern over moeten spreken"

Standard schiet zichzelf in de voet tegen Westerlo: "Daar zullen we intern over moeten spreken"

07:00
'Europese top levert bikkelharde strijd om voormalige sterkhouder van Anderlecht'

'Europese top levert bikkelharde strijd om voormalige sterkhouder van Anderlecht'

06:30
1
🎥 Club haalt het na bewogen avond: Leko over één iets kwaad, Vanaken vindt niet dat blauw-zwart goed wegkomt Reactie

🎥 Club haalt het na bewogen avond: Leko over één iets kwaad, Vanaken vindt niet dat blauw-zwart goed wegkomt

23:53
15
Club Brugge herpakt zich na matige eerste helft en springt met zege bij STVV over Union naar de leiding

Club Brugge herpakt zich na matige eerste helft en springt met zege bij STVV over Union naar de leiding

22:46
Issame Charaï ziet Westerlo voor straffe primeur zorgen: "Dat is een record voor ons"

Issame Charaï ziet Westerlo voor straffe primeur zorgen: "Dat is een record voor ons"

23:00
1
Vincent Euvrard ziet schlemiel bij Standard, maar ...: "Hij is al van grote waarde geweest"

Vincent Euvrard ziet schlemiel bij Standard, maar ...: "Hij is al van grote waarde geweest"

22:30
3
🎥 Dubbele opdoffer voor Club Brugge: vooral zorgen om Kyriani Sabbe richting de lange termijn

🎥 Dubbele opdoffer voor Club Brugge: vooral zorgen om Kyriani Sabbe richting de lange termijn

21:50
Union-sterkhouder doet boekje open over zijn seizoen: "Dat heeft veel indruk op mij gemaakt"

Union-sterkhouder doet boekje open over zijn seizoen: "Dat heeft veel indruk op mij gemaakt"

22:00
Uitgerekend ex-Antwerp-speler smeert Saelemaekers en De Winter zeer dure nederlaag aan

Uitgerekend ex-Antwerp-speler smeert Saelemaekers en De Winter zeer dure nederlaag aan

21:40
Kippenvel: Simon Mignolet uitgebreid in de bloemetjes gezet op Stayen

Kippenvel: Simon Mignolet uitgebreid in de bloemetjes gezet op Stayen

21:20
1
'Arthur Vermeeren kan opvallende toptransfer naar de Premier League maken'

'Arthur Vermeeren kan opvallende toptransfer naar de Premier League maken'

21:00
1
Westerlo doet gouden zaak tegen Standard met het oog op Europees voetbal

Westerlo doet gouden zaak tegen Standard met het oog op Europees voetbal

20:15
Geschiedenis! Vincent Kompany en Bayern München breken indrukwekkend record

Geschiedenis! Vincent Kompany en Bayern München breken indrukwekkend record

20:30
1
Mikel Arteta en Arsenal likken hun wonden: "Flinke klap in het gezicht"

Mikel Arteta en Arsenal likken hun wonden: "Flinke klap in het gezicht"

20:00
2
'Opvallende transfer van Neymar hangt mogelijk af van ... ex-speler Cercle Brugge'

'Opvallende transfer van Neymar hangt mogelijk af van ... ex-speler Cercle Brugge'

19:30
Topschuttertitel lonkt: voormalige smaakmaker Club Brugge blijft aan de lopende band scoren

Topschuttertitel lonkt: voormalige smaakmaker Club Brugge blijft aan de lopende band scoren

19:00
1
Spanning loopt hoog op: Real Madrid trekt harde lijn na nieuwe rel

Spanning loopt hoog op: Real Madrid trekt harde lijn na nieuwe rel

18:30
2
Cercle Brugge maakt indruk onder nieuwe coach Friis: twee spitsen maken verschil tegen La Louvière

Cercle Brugge maakt indruk onder nieuwe coach Friis: twee spitsen maken verschil tegen La Louvière

17:53
Anderlecht lijkt dan toch goud in handen te hebben: "Hij is gemaakt voor grote dingen"

Anderlecht lijkt dan toch goud in handen te hebben: "Hij is gemaakt voor grote dingen"

17:30
Rode Duivels nog altijd in onzekerheid, al wil FIFA geen rekening houden met een plan B

Rode Duivels nog altijd in onzekerheid, al wil FIFA geen rekening houden met een plan B

17:00

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 18:30 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 16:00 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

