Met grote gevolgen voor titelstrijd? Spelers stappen van veld na zware beschuldiging in West-Vlaamse topper

De wedstrijd tussen Mandel United en SV Oostkamp is dit weekend in mineur geëindigd na een vermeend racistisch incident. De bezoekers stapten van het veld, waarna de scheidsrechter de match vroegtijdig stopzette.

In tweede afdeling VV A ontstond was dit weekend heel wat te doen om de wedstrijd Mandel United - SV Oostkamp. Zo'n tien minuten voor het einde van de wedstrijd werd de match stopgezet. De reden hiervoor is een vermeend racistisch incident.

Tosin Thompson van scoorde voor Oostkamp het openingsdoelpunt. Later maakte Mandel United er 1-1 van. Tijdens het vieren van dit doelpunt zou een speler van de thuisploeg Thompson 'aap' hebben genoemd.

Alle bezoekende spelers besloten hierop het veld te verlaten en de wedstrijd niet uit te spelen. Noodgedwongen zette de scheidsrechter de wedstrijd stop. Volgens Het Nieuwsblad hebben de scheidsrechter en zijn assistenten geen racistische uitlatingen gehoord.

Mandel United reageert na stopzetting en ontkent vaststellingen

Bij een overwinning zou Mandel United zich tot kampioen kronen bij een zege en een nederlaag van KV Diksmuide Oostende, wat de situatie nog lastiger maakt. Ondertussen reageerde de club al op het incident via zijn sociale media.



"RFC Mandel United neemt elke vorm van racisme uiterst ernstig en hanteert hierin een strikt nultolerantiebeleid. Volgens de verklaringen van de scheidsrechter en zijn assistenten werd er tijdens de wedstrijd niets vastgesteld. Wij betreuren dat de wedstrijd niet werd verdergezet en wachten het verdere verloop via Voetbal Vlaanderen af", klinkt het.