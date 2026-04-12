Opmerkelijk: België zou op het WK... Italië kunnen treffen in plaats van Iran

En wat als Iran het WK niet zou spelen? Die mogelijkheid werd al eerder genoemd, maar nu circuleert ook een scenario waarin... Italië de tegenstander van de Rode Duivels zou kunnen vervangen.

Dat zou de groep van de Rode Duivels een pak zwaarder maken. Volgens informatie van The Athletic is het namelijk niet uitgesloten dat de FIFA, mocht Iran forfait geven voor het WK, een soort “minitoernooi” organiseert om een vervanger aan te duiden… en Italië, dat in de barrages werd uitgeschakeld en twaalfde staat op de wereldranglijst, zou tot de mogelijk uitgenodigde landen behoren.

Zoals bekend blijft de situatie rond Iran een gevoelig dossier voor de FIFA. De Islamitische Republiek, die in conflict is met de Verenigde Staten, heeft al laten weten niet naar Amerikaans grondgebied te willen afreizen en had officieel gevraagd om zijn wedstrijden naar Mexico te verplaatsen. Een verzoek waar de FIFA niet op is ingegaan, zo maakte de Mexicaanse presidente Claudia Sheinbaum deze week bekend. Volgens de wereldvoetbalbond zou dat logistiek te ingewikkeld zijn geweest.

Last-minutebarrages en Italië tegen de Rode Duivels?

Tot nu toe bleef het meest logische scenario bij een laattijdig forfait van Iran dat de Verenigde Arabische Emiraten, het best geklasseerde Aziatische land op de FIFA-ranking dat door Iran in de barrages werd uitgeschakeld, die plaats zou innemen. Dat is volgens The Athletic ook het scenario waar intern bij de FIFA de meeste stemmen voor opgaan.

Maar er zou dus ook een bijzondere piste bestaan, waarbij de FIFA op het allerlaatste moment barrages organiseert tussen verschillende nationale ploegen. Mogelijk zouden die dan in de plaats komen van oefenwedstrijden in de weken voor het WK. Italië, als twaalfde land op de wereldranglijst en verliezend Europees barrageland, lijkt in dat geval zeker van deelname. Vorig jaar deed de FIFA trouwens al iets gelijkaardigs: nadat Club León forfait had gegeven voor het WK voor clubs, werd op het laatste moment nog een barrage georganiseerd tussen LAFC en Club América.


De beslissing zou vóór 13 mei moeten vallen, anders riskeert Iran in elk geval zware sancties. Binnen de FIFA is deze optie voorlopig niet de voorkeursoplossing. Maar ze zou de voorbereiding van de Rode Duivels op het WK wel stevig kunnen beïnvloeden, want Italië treffen in Los Angeles is toch iets helemaal anders dan Iran tegenkomen.

Vincent Kompany verkoopt ex-JPL-coach pandoering met Bayern: Blessin haalt hard uit naar eigen ploeg

