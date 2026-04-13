Analist neemt ook Ivan Leko op de korrel: "Zijn uitleg klopt gewoon niet"

Club Brugge pakte drie punten op het veld van Sint-Truidense VV (1-2), maar achteraf ging het opvallend genoeg vooral over één beslissing van coach Ivan Leko.

Analist Franky Van der Elst was in Een-tweetje van Sporza scherp voor de keuze om Mamadou Diakhon te brengen, die dan nog snel gewisseld moest worden. Volgens hem had die ingreep weinig impact, terwijl invaller Hugo Vetlesen later wél het verschil maakte.

Van der Elst zag nochtans een sterke tegenstander. “STVV speelde echt goed en nam al snel het initiatief over”, klonk het. “Club had het lastig, maar uiteindelijk zorgde Vetlesen toch voor een kentering in de wedstrijd.”

Volgens Franky Van der Elst had Leko onmiddellijk Vetlesen moeten zetten

De analist stelde zich dan ook vragen bij de keuzes van Leko. “Als je ziet hoe moeilijk Diakhon het had, en je moet bovendien Christos Tzolis op een minder ideale positie zetten, dan begrijp ik niet waarom je niet meteen voor Vetlesen kiest.”

Wat hem nog meer stoorde, was de uitleg achteraf van de Brugse coach. “Hij was kritisch voor de manier waarop bepaalde spelers getraind hadden, en je kon daar duidelijk Diakhon in herkennen”, aldus Van der Elst.



“En toch kies je er dan voor om hem te brengen, terwijl je over Vetlesen net heel positief bent. Dat klopt gewoon niet met elkaar”, besloot hij. “Dan moet je eerlijk zijn: die keuze was gewoon fout.”

