Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof"

Christos Tzolis is helemaal terug van uiteraard nooit weggeweest. De winger van Club Brugge speelt de pannen van het dak, maar hij geeft wel nog steeds geen interviews. Daar hebben ook de analisten zich ondertussen over uitgelaten.

Aan zijn cijfers zal het niet liggen. Als Club Brugge dit seizoen de titel pakt, dan mag het daar zeker Christos Tzolis uitgebreid voor bedanken. De Griek maakt week in, week uit indruk en is ook prima aan de play-offs begonnen.

De cijfers van Christos Tzolis zijn waanzinnig

“16 doelpunten, 21 assists in 44 duels. Hij praat nog altijd niet met de pers”, opende Joris Brys de debatten in 90 Minutes. “Hij praat niet omdat hij de Gouden Schoen niet heeft gewonnen blijkbaar.” Volgens Sam Kerkhofs moet hij de supporters van Club Brugge wel iets gunnen.

“Hij heeft dat nukkige. Een nukkig trekje. Dat maakt deel uit van het personage”, pikte Filip Joos dan weer in. “Het is geen zonnestraal op het veld. Het is ook voor een deel zijn brandstof en dan is het niet belangrijk of hij praat met de pers of niet.”

Het nukkige trekje van Christos Tzolis

“Hij zal dan wel een groot interview geven aan de media van Club Brugge als ze kampioen worden zeker?”, aldus nog Joos. Ondertussen is duidelijk dat Club Brugge zelf alvast niet zwaar tilt aan de nukkigheden al dan niet van de winger.



Voor Tzolis moet de Belgische competitie een sprong zijn naar het buitenland. “Zou hij in Engeland of Spanje ook nog een grote mond hebben of een persstop inroepen?”, vraagt Ward Kerremans zich dan weer luidop af.