🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst

Christos Tzolis is helemaal terug van uiteraard nooit weggeweest. De winger van Club Brugge speelt de pannen van het dak, maar er zijn natuurlijk ook een paar 'negatieve' kantjes op te merken aan de Griek.

Aan zijn cijfers zal het niet liggen. Als Club Brugge dit seizoen de titel pakt, dan mag het daar zeker Christos Tzolis uitgebreid voor bedanken. De Griek maakt week in, week uit indruk en is ook prima aan de play-offs begonnen.

Christos Tzolis van Club Brugge daagt Sardella van Anderlecht uit

Het maakt dat Tzolis heel wat krediet heeft bij Ivan Leko en het Brugse bestuur. Ze weten daar ook dat de winger meer dan waarschijnlijk aan zijn laatste maanden bezig is bij blauw-zwart en dat maakt dat hij wat meer lijkt te mogen.

Net zoals ze in het verleden Noa Lang soms ook wat leken te laten doen. Te veel ingaan tegen dat type spelers heeft ook zelden een positieve impact, dus waarom ook niet? Tegen RSC Anderlecht was het in ieder geval opnieuw duidelijk.

Tzolis weigert met de pers te praten

Tijdens de match was er het nodige gejen. Na een kwartier ging hij bij 1-0 al Sardella opmerkelijk uitdagen, veel zeggen. Af en toe pakt hij een overbodige gele kaart voor zijn gedrag of voor een schwalbe, vaak tot zijn eigen ongenoegen.



En toen hij werd uitgeroepen tot man van de match tegen Anderlecht? Toen poseerde hij gretig met zijn trofee. Om vervolgens géén interviews te geven, iets wat vroeger ook niet van zijn gewoonte was. Dat hij naast de Gouden Schoen greep na veel fuzz errond in de pers zit hem volgens Het Laatste Nieuws nog steeds hoog.