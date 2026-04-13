Eden Hazard veegt vergelijking met KDB van tafel: "Een totaal andere speler"

Eden Hazard was onlangs te gast in Canal Football Club en sprak er over de gelijkenissen tussen Rayan Cherki en Kevin De Bruyne. De pas gepensioneerde Hazard was duidelijk: het zijn twee totaal verschillende spelers.

Rayan Cherki wordt door sommigen gezien als de opvolger van Kevin De Bruyne bij Manchester City. De Fransman maakt indruk in Engeland. Hij zit dit seizoen 9 doelpunten en 13 assists in 43 wedstrijden in alle competities.

"Rayan is een totaal andere speler dan Kevin De Bruyne", benadrukt Eden Hazard. "Hij is meer een dribbelaar, ook al kan hij prachtige passes uitdelen. Hij is meer gericht op individuele prestaties en techniek."

De Bruyne is een spelverdeler

Kevin De Bruyne is volgens Hazard een heel ander type. "KDB is een echte spelverdeler, die dieper kan spelen en het spel goed kan lezen. Het zijn twee verschillende spelers."

Is het dan een brug te ver om van een opvolger te spreken? "Er zal geen tweede Kevin De Bruyne komen. Hij moet in zijn eigen stijl spelen en ons elk weekend laten genieten!"

"Een van de sterke punten van Cherki is dat hij dribbelt met zijn hoofd omhoog. Hij leest het hele spel. Hij is een speler die op instinct speelt, niet te veel nadenkt, gewoon past - daarom heeft hij dit niveau bereikt", aldus Hazard.