Eden Hazard veegt vergelijking met KDB van tafel: "Een totaal andere speler"

Eden Hazard was onlangs te gast in Canal Football Club en sprak er over de gelijkenissen tussen Rayan Cherki en Kevin De Bruyne. De pas gepensioneerde Hazard was duidelijk: het zijn twee totaal verschillende spelers.

Rayan Cherki wordt door sommigen gezien als de opvolger van Kevin De Bruyne bij Manchester City. De Fransman maakt indruk in Engeland. Hij zit dit seizoen 9 doelpunten en 13 assists in 43 wedstrijden in alle competities.

"Rayan is een totaal andere speler dan Kevin De Bruyne", benadrukt Eden Hazard. "Hij is meer een dribbelaar, ook al kan hij prachtige passes uitdelen. Hij is meer gericht op individuele prestaties en techniek." 

De Bruyne is een spelverdeler

Kevin De Bruyne is volgens Hazard een heel ander type. "KDB is een echte spelverdeler, die dieper kan spelen en het spel goed kan lezen. Het zijn twee verschillende spelers."

Is het dan een brug te ver om van een opvolger te spreken? "Er zal geen tweede Kevin De Bruyne komen. Hij moet in zijn eigen stijl spelen en ons elk weekend laten genieten!"

Lees ook... "Voor mij waren er in onze generatie Ronaldo, Messi en Neymar, met daarachter Eden Hazard"
"Een van de sterke punten van Cherki is dat hij dribbelt met zijn hoofd omhoog. Hij leest het hele spel. Hij is een speler die op instinct speelt, niet te veel nadenkt, gewoon past - daarom heeft hij dit niveau bereikt", aldus Hazard.

"Voor mij waren er in onze generatie Ronaldo, Messi en Neymar, met daarachter Eden Hazard"

"Voor mij waren er in onze generatie Ronaldo, Messi en Neymar, met daarachter Eden Hazard"

18:20
1
Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken"

Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken"

20:20
Dender-middenvelder met wake-upcall voor ploegmaats: "Dat moeten we in de komende weken absoluut vermijden"

Dender-middenvelder met wake-upcall voor ploegmaats: "Dat moeten we in de komende weken absoluut vermijden"

20:00
Manchester City maakt Chelsea belachelijk en maakt nog kans op de titel: Doku spreekt

Manchester City maakt Chelsea belachelijk en maakt nog kans op de titel: Doku spreekt

12:21
Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

15:00
7
'Bayern München gaat vol voor tweevoudige kampioen uit de Jupiler Pro League'

'Bayern München gaat vol voor tweevoudige kampioen uit de Jupiler Pro League'

19:40
Eden Hazard geeft wereldster raad: "Je moet realistisch zijn en toegeven dat het voorbij is"

Eden Hazard geeft wereldster raad: "Je moet realistisch zijn en toegeven dat het voorbij is"

16:30
1
Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge Opinie

Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge

19:10
Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt"

Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt"

19:20
1
Voormalig Antwerp-speler Tjaronn Chery haalt keihard uit: "Als je zo wil winnen..."

Voormalig Antwerp-speler Tjaronn Chery haalt keihard uit: "Als je zo wil winnen..."

19:00
Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven? Analyse

Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven?

18:40
1
🎥 "Fucking wanker!" - Rode Duivel heeft er schitterend antwoord op

🎥 "Fucking wanker!" - Rode Duivel heeft er schitterend antwoord op

17:40
Opgepast Club Brugge! Het wapen van Union is in vorm: "Ik had het mijn oma beloofd"

Opgepast Club Brugge! Het wapen van Union is in vorm: "Ik had het mijn oma beloofd"

18:00
Napoli krijgt ferme tik in titelrace na zure namiddag van De Bruyne

Napoli krijgt ferme tik in titelrace na zure namiddag van De Bruyne

12/04
1
Belgische trainer flink in de clinch met scheidsrechter: hij moest zelfs tegengehouden worden

Belgische trainer flink in de clinch met scheidsrechter: hij moest zelfs tegengehouden worden

17:20
Analist neemt ook Ivan Leko op de korrel: "Zijn uitleg klopt gewoon niet"

Analist neemt ook Ivan Leko op de korrel: "Zijn uitleg klopt gewoon niet"

17:00
3
Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

16:00
Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

15:30
Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

14:10
10
Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

14:00
Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over deze tactische keuze

Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over deze tactische keuze

13:30
4
Vreselijke tragedie: 20-jarige voetballer door het hoofd geschoten na overval op spelersbus

Vreselijke tragedie: 20-jarige voetballer door het hoofd geschoten na overval op spelersbus

13:00
Rode Duivel ziet optie van 46 (!) miljoen gelicht, maar... club wil zo snel mogelijk van hem af

Rode Duivel ziet optie van 46 (!) miljoen gelicht, maar... club wil zo snel mogelijk van hem af

12:40
5
🎥 Zoals op een Londense boulevard: Jérémy Doku zet Chelsea te kijk

🎥 Zoals op een Londense boulevard: Jérémy Doku zet Chelsea te kijk

21:20
Marc Degryse ziet Ivan Leko groot risico nemen: "Dan stond hij in de vuurlinie"

Marc Degryse ziet Ivan Leko groot risico nemen: "Dan stond hij in de vuurlinie"

12:00
Anderlecht, Union SG en Club Brugge, maar ook Essevee, Cercle en OH Leuven leveren sterren van het weekend af Analyse

Anderlecht, Union SG en Club Brugge, maar ook Essevee, Cercle en OH Leuven leveren sterren van het weekend af

11:40
1
"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

11:20
26
"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

11:00
1
🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

10:31
"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

10:00
1
Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

09:30
Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

09:00
4
Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

08:40
5
Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

08:20
2
Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

08:00
5
Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

07:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 32
West Ham Utd West Ham Utd 4-0 Wolverhampton Wolverhampton
Arsenal Arsenal 1-2 Bournemouth Bournemouth
Brentford Brentford 2-2 Everton Everton
Burnley Burnley 0-2 Brighton Brighton
Liverpool FC Liverpool FC 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 1-0 Tottenham Tottenham
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 2-1 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 0-3 Manchester City Manchester City
Manchester United Manchester United 21:00 Leeds United Leeds United

