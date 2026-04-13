Marc Degryse ziet Ivan Leko groot risico nemen: "Dan stond hij in de vuurlinie"

Club Brugge is met 6 op 6 aan de Champions' Play-offs begonnen. Tegen STVV leek het verkeerd te lopen, maar door een aantal risico's van Ivan Leko is het toch nog goed afgelopen. Al was er wel wat te zeggen over zijn wissels.

Ivan Leko nam groot risico op bezoek bij STVV

"Zijn wissel van Diakhon was gewaagd. Ik begrijp Leko. Hij dacht aanvankelijk om het profiel van de uitgevallen Forbs te vervangen door een soortgelijk profiel: creativiteit, dribbelvaardigheid", aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

"Maar na een kwartier zag Leko dat Diakhon niet de oplossing was. Diakhon verzuimde in het druk zetten. Met Vetlesen greep hij naar een totaal ander profiel. Als dat ook niet was gelukt, had Leko een groot probleem."

Hugo Vetlesen van groot belang

"Dan had hij én een speler voor de bus gegooid én kwam hij zelf in de vuurlinie terecht. Nu scoort Leko punten bij de spelersgroep. Zij weten waar ze aan toe zijn. Wie verzaakt aan de opdrachten, valt af", beseft Marc Degryse.

Lees ook... Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."›

Hans Vanaken was vol lof voor Vetlesen, maar volgens Degryse was dat ook een pluim richting de coach. Vetlesen? Die maakt mogelijk nog kans op het WK met Noorwegen en toont nu ook opnieuw zijn belang voor Club Brugge.