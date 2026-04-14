Opvallende anekdote over Dries Mertens en masseur: luxueus cadeau geweigerd

Bij PSV doen nog altijd straffe verhalen de ronde over masseur Eddy Pepels. Eén daarvan springt er met kop en schouders bovenuit: hij liet ooit een luxueus geschenk van Dries Mertens zomaar schieten.

De band tussen Pepels en Mertens gaat jaren terug, tot hun gezamenlijke periode in Eindhoven. De aanvaller was zo onder de indruk van zijn werk dat hij hem later zelfs introduceerde bij de Rode Duivels, waar Pepels sinds 2016 deel uitmaakt van de staf.

Na het WK 2018 in Rusland wilde Mertens zijn dankbaarheid op een bijzondere manier tonen. “In het vliegtuig kwam Dries naast me zitten en zei hij: ‘Jij hebt zoveel voor me gedaan. Ik wil dat je met je vrouw drie weken op vakantie gaat. Waar ook ter wereld, ik betaal alles'", vertelt hij bij VI.

Maar tot ieders verbazing bedankte Pepels voor het genereuze aanbod. “Thuis heb ik het met mijn vrouw besproken en we dachten er hetzelfde over. ’s Avonds heb ik hem gezegd: sorry, maar wij willen niet op vakantie.”

Die beslissing typeert de nuchtere levensstijl van Pepels. Grote reizen zijn aan hem niet besteed. Hij geniet vooral van de kleine dingen: rustig thuis zijn, samen tijd doorbrengen en het simpel houden.


Uiteindelijk wist Mertens hem toch nog te overtuigen om een ander cadeau te aanvaarden. “Het zijn twee elektrische fietsen geworden”, klinkt het met een glimlach. “Daar hebben we nog elke dag plezier van.”
 

