Groot talent van Neerpede tekent eerste profcontract bij Anderlecht

Taty Kera geldt al enkele jaren als een veelbelovend talent op Neerpede. Anderlecht liet hem deze week dan ook zijn eerste profcontract ondertekenen.

Donderdag kondigde Sporting aan dat Taty Kera zijn eerste profcontract heeft ondertekend. De jonge centrale verdediger is amper 15 jaar oud, maar maakt al grote indruk op de opleiders van paars-wit. Hij ligt nu vast bij de club tot 2029.

"Taty Kera is een fysiek sterke verdediger die uitblinkt in duelkracht en tegelijk beschikt over een verfijnde dribbel, volledig in lijn met het DNA van RSCA", klinkt het in het officiële communiqué.

New pro at Neerpede. Taty Kera (15) signs his first deal with RSC Anderlecht. ★★★



Anderlecht gelooft in hem

De jongen trapte zijn eerste ballen bij Tubize, waar hij bleef tot zijn negende. In 2019 haalde Anderlecht hem daar weg. Sindsdien klimt Kera stap voor stap op binnen de club, samen met zijn broer Abdoulrazac, die bij de U14 speelt.

Taty begon het seizoen bij de U16, maar duikt steeds vaker op bij de U18, waar hij ondertussen al vier invalbeurten achter zijn naam heeft. Daarnaast is hij ook Belgisch U16-international.





Anderlecht wil hem blijven omringen, zowel op als naast het veld. "Taty is opgenomen in het Purple Talents-project en volgt school aan het Institut des Sœurs de Notre-Dame, een van de partnerscholen van de club, waar hij blijk geeft van een voorbeeldige leerhouding."