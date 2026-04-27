Waarom die mindere tweede helften? KVM zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we groot probleem"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
🎥 Waarom die mindere tweede helften? KVM zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we groot probleem"
Wie de vier opeenvolgende nederlagen van KV Mechelen analyseert, komt al snel tot een vaststelling. De huidige nummer 6 in de stand speelde telkens een degelijke tot goede eerste helft, maar een véél mindere tweede helft. Ligt de verklaring op fysiek of mentaal gebied?

Daar proberen ze ook zelf achter te komen. "Als het aan de fysiek zou liggen, dan hebben we een groot probleem, want Sint-Truiden had een dag minder om te recupereren", houdt Mathis Servais zich niet in. "Ik vond dat we mentaal aanvankelijk beter waren dan hen, want we wonnen alle duels. Ik had de indruk dat we na de 1-1 niet meer in de buurt kwamen van de tweede bal. Dat is spijtig."

Servais is er dus ook niet meteen uit wat het kan zijn. "Ik ga niet zeggen dat we niets te verliezen hebben, maar na het schitterende exploot om Play-off 1 te halen zou je pas helemaal bevrijd moeten voetballen. Daarom begrijp ik niet goed dat we dit spel brengen. Je moet voluit blijven spelen voor de supporters die er elke week staan en voor de club."

Minder veerkracht en meer tegentreffers bij KVM

De Mechelse veerkracht lijkt bij momenten toch af te nemen. Dat hangt ook samen met een hoger aantal tegendoelpunten. "We kunnen niet meer op de moeilijke momenten het blok bewaren en de ruimtes klein houden", stelt Fred Vanderbiest vast. "We belopen het allemaal wat moeilijker. We slikken ook altijd een doelpunt op de slechtst mogelijke momenten, net voor en na rust, en hoe dan nog."

De coach van KVM vindt het niet onlogisch dat dit op een gegeven moment toch mentaal invloed heeft. "Als het hoofd niet meer mee wil, mag je fysiek nog zo goed zijn als je wil. We hebben 1 op 15:  een ploeg met veel jonge spelers draagt dat met zich mee. Het slechtste wat je nu kunt doen is naar mekaar wijzen en op mekaars kap zitten. Het is niet zo evident om dit recht te trekken. Dat doe je alleen met resultaten."

Mechelen nog niet uitgeteld voor Europees voetbal


Vanderbiest blijft in elk geval strijdvaardig. "Er is nog niets verloren. De vijfde en zelfs de vierde plaats zijn nog bereikbaar." Eenzelfde geluid horen we bij Servais. "We zijn nog altijd dicht bij een Europese plaats, wat iets historisch zou zijn voor de club. Als we nog iets willen bereiken, wordt die thuismatch tegen Gent de belangrijkste match die nog rest." 

STVV
KV Mechelen
Mathis Servais
Frederik Vanderbiest

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

