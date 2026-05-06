Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede

De komst van Antoine Sibierski bij Anderlecht zal niet onopgemerkt voorbij gaan, dat heeft iedereen intern al door. Op basis van zijn eerste uitspraken is het duidelijk dat paars-wit zich mag verwachten aan een stevige koerswijziging, zowel op het veld als achter de schermen.

Sibierski presenteerde zich aan het voltallige personeel en die waren unaniem positief over wat hij te vertellen had. Laat ons daarbij opmerken dat dat zeker niet altijd het geval is geweest de voorbije jaren. Eén rode draad springt daarbij meteen in het oog: duidelijkheid, discipline en hiërarchie. Sibierski liet ook bij zijn voorstelling weinig ruimte voor interpretatie. “De ploegen moeten onberispelijk zijn qua discipline, werkethiek, de mentaliteit moet er zijn.”

Nu al duidelijke waarschuwing richting spelersgroep

Dat klinkt als een duidelijke waarschuwing richting de spelersgroep. Anderlecht werd de voorbije seizoenen te vaak verweten dat het ontbrak aan consistentie en mentaliteit. Met Sibierski lijkt daar weinig ruimte voor te blijven. De lat gaat omhoog, en wie daar niet over geraakt, zal dat snel voelen.

Voor de spelers betekent dat concreet dat prestaties opnieuw centraal zullen staan, maar dan wel binnen een strak kader. Talent alleen zal niet volstaan. Sibierski gaf zelf aan dat hij veel eiste van zichzelf en dat hij dat ook verwacht van de groep. “Ik ben geen topvoetballer geweest, maar ik eiste wel veel van mezelf en dat wil ik ook zien.” Dat vertaalt zich doorgaans in een cultuur waarin inzet, discipline en professionaliteit niet onderhandelbaar zijn.

Opvallend is ook zijn nadruk op het collectief. “Het moet een echte groep zijn”, stelde hij. Dat lijkt een directe reactie op het gevoel dat Anderlecht de voorbije jaren te weinig als een hecht team functioneerde. Individuele kwaliteiten waren er vaak genoeg, maar het geheel klopte niet. Sibierski wil daar komaf mee maken: iedereen moet in dienst van het team staan, en wie dat niet doet, zal moeilijkheden krijgen.

Er is maar één sportieve baas en dat gaat hij ook duidelijk maken

Die lijn trekt hij ook intern door. Sibierski wil dat “iedereen aan hetzelfde zeel trekt”, wat erop wijst dat er minder ruimte zal zijn voor versnippering binnen de clubstructuur. De tijd van meerdere stemmen en onduidelijke verantwoordelijkheden lijkt voorbij. Met zijn aanstelling als enige sportieve eindverantwoordelijke is het duidelijk: er is één baas, en dat is hij.





Dat zal ook gevolgen hebben voor de manier waarop beslissingen genomen worden. Sibierski gaf aan dat hij voorlopig geen uitspraken wil doen over de kern, maar dat betekent niet dat hij geen conclusies trekt. Integendeel: hij observeert, analyseert en zal op het juiste moment ingrijpen. En wanneer dat moment komt, mag men ervan uitgaan dat hij niet zal aarzelen. Zijn profiel – met ervaring in verschillende structuren – wijst erop dat hij niet bang is om moeilijke knopen door te hakken.

Geen schrik om snelle en harde beslissingen te maken

Intern betekent zijn komst ook meer structuur en duidelijkheid. De samenwerking met CEO Kenneth Bornauw en de rest van het bestuur lijkt gebaseerd op gedeelde waarden, met een sterke nadruk op het menselijke aspect. Maar laat dat menselijke niet verwarren met zachtheid: Sibierski wil een duidelijke lijn, en die moet gevolgd worden.

Voor de jeugdopleiding verandert er inhoudelijk minder, maar het belang ervan wordt nogmaals onderstreept. Sibierski ziet de academie als een cruciale pijler en wil dat talenten effectief doorstromen. Dat betekent dat jonge spelers kansen kunnen krijgen, maar ook dat ze sneller zullen moeten beantwoorden aan de eisen van het eerste elftal.

Kortom, Anderlecht staat voor een periode waarin vrijblijvendheid verdwijnt. De komst van Sibierski kondigt een strenger regime aan, met duidelijke verwachtingen en weinig marge voor afwijking. Voor sommige spelers kan dat precies zijn wat ze nodig hebben om te groeien. Voor anderen dreigt het einde verhaal te worden.