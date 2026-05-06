Analyse Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
| 1 reacties
Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4348

De komst van Antoine Sibierski bij Anderlecht zal niet onopgemerkt voorbij gaan, dat heeft iedereen intern al door. Op basis van zijn eerste uitspraken is het duidelijk dat paars-wit zich mag verwachten aan een stevige koerswijziging, zowel op het veld als achter de schermen. 

Sibierski presenteerde zich aan het voltallige personeel en die waren unaniem positief over wat hij te vertellen had. Laat ons daarbij opmerken dat dat zeker niet altijd het geval is geweest de voorbije jaren. Eén rode draad springt daarbij meteen in het oog: duidelijkheid, discipline en hiërarchie. Sibierski liet ook bij zijn voorstelling weinig ruimte voor interpretatie. “De ploegen moeten onberispelijk zijn qua discipline, werkethiek, de mentaliteit moet er zijn.” 

Nu al duidelijke waarschuwing richting spelersgroep

Dat klinkt als een duidelijke waarschuwing richting de spelersgroep. Anderlecht werd de voorbije seizoenen te vaak verweten dat het ontbrak aan consistentie en mentaliteit. Met Sibierski lijkt daar weinig ruimte voor te blijven. De lat gaat omhoog, en wie daar niet over geraakt, zal dat snel voelen.

Voor de spelers betekent dat concreet dat prestaties opnieuw centraal zullen staan, maar dan wel binnen een strak kader. Talent alleen zal niet volstaan. Sibierski gaf zelf aan dat hij veel eiste van zichzelf en dat hij dat ook verwacht van de groep. “Ik ben geen topvoetballer geweest, maar ik eiste wel veel van mezelf en dat wil ik ook zien.” Dat vertaalt zich doorgaans in een cultuur waarin inzet, discipline en professionaliteit niet onderhandelbaar zijn.

Opvallend is ook zijn nadruk op het collectief. “Het moet een echte groep zijn”, stelde hij. Dat lijkt een directe reactie op het gevoel dat Anderlecht de voorbije jaren te weinig als een hecht team functioneerde. Individuele kwaliteiten waren er vaak genoeg, maar het geheel klopte niet. Sibierski wil daar komaf mee maken: iedereen moet in dienst van het team staan, en wie dat niet doet, zal moeilijkheden krijgen.

Er is maar één sportieve baas en dat gaat hij ook duidelijk maken

Die lijn trekt hij ook intern door. Sibierski wil dat “iedereen aan hetzelfde zeel trekt”, wat erop wijst dat er minder ruimte zal zijn voor versnippering binnen de clubstructuur. De tijd van meerdere stemmen en onduidelijke verantwoordelijkheden lijkt voorbij. Met zijn aanstelling als enige sportieve eindverantwoordelijke is het duidelijk: er is één baas, en dat is hij.

Dat zal ook gevolgen hebben voor de manier waarop beslissingen genomen worden. Sibierski gaf aan dat hij voorlopig geen uitspraken wil doen over de kern, maar dat betekent niet dat hij geen conclusies trekt. Integendeel: hij observeert, analyseert en zal op het juiste moment ingrijpen. En wanneer dat moment komt, mag men ervan uitgaan dat hij niet zal aarzelen. Zijn profiel – met ervaring in verschillende structuren – wijst erop dat hij niet bang is om moeilijke knopen door te hakken.

Geen schrik om snelle en harde beslissingen te maken

Intern betekent zijn komst ook meer structuur en duidelijkheid. De samenwerking met CEO Kenneth Bornauw en de rest van het bestuur lijkt gebaseerd op gedeelde waarden, met een sterke nadruk op het menselijke aspect. Maar laat dat menselijke niet verwarren met zachtheid: Sibierski wil een duidelijke lijn, en die moet gevolgd worden.

Voor de jeugdopleiding verandert er inhoudelijk minder, maar het belang ervan wordt nogmaals onderstreept. Sibierski ziet de academie als een cruciale pijler en wil dat talenten effectief doorstromen. Dat betekent dat jonge spelers kansen kunnen krijgen, maar ook dat ze sneller zullen moeten beantwoorden aan de eisen van het eerste elftal.

Kortom, Anderlecht staat voor een periode waarin vrijblijvendheid verdwijnt. De komst van Sibierski kondigt een strenger regime aan, met duidelijke verwachtingen en weinig marge voor afwijking. Voor sommige spelers kan dat precies zijn wat ze nodig hebben om te groeien. Voor anderen dreigt het einde verhaal te worden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

21:40
3
Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

22:00
Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

21:00
Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

20:20
Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

20:00
2
Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

21:00
Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote Interview

Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote

15:30
Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

20:05
3
Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren" Interview

Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren"

14:59
2
"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

19:30
4
DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

19:15
2
Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

19:00
Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

18:00
4
KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

17:30
3
Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

17:00
1
Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

17:10
🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

16:40
KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

16:20
"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

16:00
📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

14:25
2
'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

13:58
1
De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

11:20
DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

12:00
5
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

13:37
19
📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

13:25
15
Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

11:40
1
Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

12:50
1
Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud? Analyse

Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud?

12:20
5
Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

10:50
3
Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

10:00
21
Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

11:00
"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

10:40
27
'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

09:45
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

10:20
15
DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

09:00
Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

08:40
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Walter Baseggio Walter Baseggio over Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet' Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Bayern München - PSG: 0-1 seaside seaside over Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede malinezer malinezer over KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport Andreas2962 Andreas2962 over Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending Stigo12 Stigo12 over Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel? Andreas2962 Andreas2962 over "Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren FCBalto FCBalto over Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen Joske89 Joske89 over Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved