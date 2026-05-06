Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

Bij Antwerp is het sportieve verhaal van de voorbije jaren onlosmakelijk verbonden met financiële slagkracht. Maar net daar wringt vandaag steeds meer het schoentje. Naast een nakende uittocht van een aanzienlijk aantal spelers, dreigt er ook aan de top van de club een structurele verschuiving

Tenminste als er geen nieuwe investeerders gevonden worden. De ambities die na de historische titel nog hoog lagen, hebben intussen een duidelijke knauw gekregen. Voorzitter Paul Gheysens wou de voorbije periode geen extra miljoenen meer in de club pompen. Daardoor moet Antwerp noodgedwongen op zoek naar externe geldstromen en nieuwe investeerders om opnieuw aansluiting te vinden bij de Belgische top.

Antwerp op zoek naar investeerders

Die zoektocht loopt, maar concrete doorbraken blijven voorlopig uit. Zolang er geen witte rook komt, blijft het koffiedik kijken naar de echte financiële slagkracht van de club richting volgend seizoen.

Die onzekerheid komt op een bijzonder slecht moment. Maar liefst vijftien spelers beschikken over een aflopend contract, goed voor bijna een halve basisploeg. Technisch directeur Marc Overmars zit daardoor met gebonden handen: grote beslissingen worden uitgesteld omdat het financiële kader onduidelijk blijft.

Sven Jaecques zijn contract loopt af

Binnen de club wordt intussen ook gekeken naar de bestuursstructuur. CEO Sven Jaecques, een sleutelfiguur in het recente succesverhaal van Antwerp, ziet zijn contract aflopen in juni, schrijft HLN.

Hij vormt samen met Overmars een tandem die instaat voor stabiliteit en sportieve continuïteit, maar zijn toekomst is onzeker. Tegelijk wordt ook Jean Kindermans, actief als CEO Youth, nog steeds gelinkt aan een terugkeer naar Anderlecht.





De kernvraag binnen de club is duidelijk: welke garanties kunnen er nog geboden worden? Zowel spelers, sportieve leiding als bestuur wachten op duidelijkheid over de toekomstvisie. Vooralsnog blijven die garanties uit, en dat weegt zwaar op het beleid.

De rol van Paul Gheysens blijft daarbij bepalend. De zakenman zou de club niet zomaar willen verkopen en blijft Antwerp als zijn sportief paradepaardje beschouwen, maar zijn bereidheid om opnieuw zwaar te investeren lijkt afgenomen. De voorbije jaren moest hij al stevig herstructureren binnen zijn vastgoedgroep Ghelamco, wat de marge voor extra investeringen verkleint.

Intussen nadert de zomer zonder dat Antwerp in dezelfde financiële categorie lijkt te kunnen opereren als in eerdere transferperiodes. Waar vorig jaar nog miljoenen werden binnengehaald via spelers als Senne Lammens en Mahamadou Doumbia, lijkt dat scenario nu onrealistisch.

