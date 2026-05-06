Johan Walckiers
Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 
Bij Antwerp is het sportieve verhaal van de voorbije jaren onlosmakelijk verbonden met financiële slagkracht. Maar net daar wringt vandaag steeds meer het schoentje. Naast een nakende uittocht van een aanzienlijk aantal spelers, dreigt er ook aan de top van de club een structurele verschuiving

Tenminste als er geen nieuwe investeerders gevonden worden. De ambities die na de historische titel nog hoog lagen, hebben intussen een duidelijke knauw gekregen. Voorzitter Paul Gheysens wou de voorbije periode geen extra miljoenen meer in de club pompen. Daardoor moet Antwerp noodgedwongen op zoek naar externe geldstromen en nieuwe investeerders om opnieuw aansluiting te vinden bij de Belgische top. 

Antwerp op zoek naar investeerders

Die zoektocht loopt, maar concrete doorbraken blijven voorlopig uit. Zolang er geen witte rook komt, blijft het koffiedik kijken naar de echte financiële slagkracht van de club richting volgend seizoen.

Die onzekerheid komt op een bijzonder slecht moment. Maar liefst vijftien spelers beschikken over een aflopend contract, goed voor bijna een halve basisploeg. Technisch directeur Marc Overmars zit daardoor met gebonden handen: grote beslissingen worden uitgesteld omdat het financiële kader onduidelijk blijft.

Sven Jaecques zijn contract loopt af

Binnen de club wordt intussen ook gekeken naar de bestuursstructuur. CEO Sven Jaecques, een sleutelfiguur in het recente succesverhaal van Antwerp, ziet zijn contract aflopen in juni, schrijft HLN.

Hij vormt samen met Overmars een tandem die instaat voor stabiliteit en sportieve continuïteit, maar zijn toekomst is onzeker. Tegelijk wordt ook Jean Kindermans, actief als CEO Youth, nog steeds gelinkt aan een terugkeer naar Anderlecht.

De kernvraag binnen de club is duidelijk: welke garanties kunnen er nog geboden worden? Zowel spelers, sportieve leiding als bestuur wachten op duidelijkheid over de toekomstvisie. Vooralsnog blijven die garanties uit, en dat weegt zwaar op het beleid.

De rol van Paul Gheysens blijft daarbij bepalend. De zakenman zou de club niet zomaar willen verkopen en blijft Antwerp als zijn sportief paradepaardje beschouwen, maar zijn bereidheid om opnieuw zwaar te investeren lijkt afgenomen. De voorbije jaren moest hij al stevig herstructureren binnen zijn vastgoedgroep Ghelamco, wat de marge voor extra investeringen verkleint.

Intussen nadert de zomer zonder dat Antwerp in dezelfde financiële categorie lijkt te kunnen opereren als in eerdere transferperiodes. Waar vorig jaar nog miljoenen werden binnengehaald via spelers als Senne Lammens en Mahamadou Doumbia, lijkt dat scenario nu onrealistisch.
 

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd) Analyse

Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

