Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
KRC Genk zit weer in wat moeilijkere papieren. Door de 2-0-nederlaag van afgelopen weekend tegen Sporting Charleroi ligt de strijd in de Europe Play-offs weer helemaal open, met drie ploegen die evenveel punten tellen.

Nieuwe ondergrens voor KRC Genk

KRC Genk leek dit seizoen de ondergrens al een paar keer bereikt te hebben, maar toch slagen de Limburgers er telkens weer in om het nog een beetje erger te maken. Dat was afgelopen weekend het geval in Charleroi.

De troepen van trainer Nicky Hayen speelden een wel heel zwakke tweede helft, waardoor de Carolo’s eigenlijk zelfs geen moeite moesten doen om de overwinning binnen te halen. En zo werd het dus crisis in Genk.

Crisis in Genk: iedereen is boos

“Achteraf was iedereen boos: supporters, spelers, staf en bestuur. De deur van de kleedkamer bleef een uur dicht. Wat niet oké is, want ook na een nederlaag ben je de fans een reactie verschuldigd”, klinkt het bij Stef Wijnants in Het Belang van Limburg.

De analist keek ook op van de vervangingen van Hayen. Die haalde, bij een achterstand Heymans en aanvoerder Heynen af. Ongezien op zo’n moment zou je toch denken. Zeker je kapitein haal je niet zomaar af.

Onbegrijpelijke vervanging

“Heymans is al een tijdje niet meer zo scherp voor doel en bij Heynen merk je dat ook hij de sputterende boemeltrein niet meer op de rails krijgt als kapitein. Dan moet je toch concluderen dat het diep zit bij Genk”, aldus Wijnants.

Volgens de analist liep het al vroeg fout dit seizoen, bij de transfer van Oh naar Stuttgart die niet doorging. Daarna kwam het nooit meer goed met de hiërarchie in de spits bij Genk. “En als je geen spits hebt die je over de streep kan trekken in een mindere wedstrijd, dan beland je vroeg of laat in het dal waar Genk nu in zit.”

Niet beter dan Fink

Maar ondanks alles is Genk nog altijd in de running voor Europees voetbal, ook al is er onder Hayen geen beterschap gekomen ten opzichte van de periode onder Fink, zo oordeelt Wijnants nog. “Met een spelersgroep als deze, met zoveel kwaliteit, moet je gewoon veel beter kunnen doen. Dit Genk had altijd minstens vierde moeten worden”, besluit hij.

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote

📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren"

Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud?

DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 08/05 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

