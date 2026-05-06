Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

KRC Genk zit weer in wat moeilijkere papieren. Door de 2-0-nederlaag van afgelopen weekend tegen Sporting Charleroi ligt de strijd in de Europe Play-offs weer helemaal open, met drie ploegen die evenveel punten tellen.

Nieuwe ondergrens voor KRC Genk

KRC Genk leek dit seizoen de ondergrens al een paar keer bereikt te hebben, maar toch slagen de Limburgers er telkens weer in om het nog een beetje erger te maken. Dat was afgelopen weekend het geval in Charleroi.

De troepen van trainer Nicky Hayen speelden een wel heel zwakke tweede helft, waardoor de Carolo’s eigenlijk zelfs geen moeite moesten doen om de overwinning binnen te halen. En zo werd het dus crisis in Genk.

Crisis in Genk: iedereen is boos

“Achteraf was iedereen boos: supporters, spelers, staf en bestuur. De deur van de kleedkamer bleef een uur dicht. Wat niet oké is, want ook na een nederlaag ben je de fans een reactie verschuldigd”, klinkt het bij Stef Wijnants in Het Belang van Limburg.

De analist keek ook op van de vervangingen van Hayen. Die haalde, bij een achterstand Heymans en aanvoerder Heynen af. Ongezien op zo’n moment zou je toch denken. Zeker je kapitein haal je niet zomaar af.

Onbegrijpelijke vervanging

“Heymans is al een tijdje niet meer zo scherp voor doel en bij Heynen merk je dat ook hij de sputterende boemeltrein niet meer op de rails krijgt als kapitein. Dan moet je toch concluderen dat het diep zit bij Genk”, aldus Wijnants.





Volgens de analist liep het al vroeg fout dit seizoen, bij de transfer van Oh naar Stuttgart die niet doorging. Daarna kwam het nooit meer goed met de hiërarchie in de spits bij Genk. “En als je geen spits hebt die je over de streep kan trekken in een mindere wedstrijd, dan beland je vroeg of laat in het dal waar Genk nu in zit.”

Niet beter dan Fink

Maar ondanks alles is Genk nog altijd in de running voor Europees voetbal, ook al is er onder Hayen geen beterschap gekomen ten opzichte van de periode onder Fink, zo oordeelt Wijnants nog. “Met een spelersgroep als deze, met zoveel kwaliteit, moet je gewoon veel beter kunnen doen. Dit Genk had altijd minstens vierde moeten worden”, besluit hij.