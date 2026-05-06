DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

Club Brugge heeft nog vier speeldagen voor de boeg in de Champions' Play-offs. Het gaat op zoek naar de tweede ster en wil er dan ook staan de komende weken. Ondertussen wordt ook al verder gekeken naar de toekomst.

Club Brugge wil dit seizoen de twintigste titel pakken in de Jupiler Pro League en zo een tweede ster toevoegen aan het shirt. Dan moet het de komende vier speeldagen proberen om Union SG af te houden in de strijd om het kampioenschap.

Ook de komende jaren zal Club Brugge zijn status van topclub in België in de verf willen zetten. Deze zomer zullen mogelijk heel wat spelers de club verlaten, maar met het vrijgekomen geld zullen ook opnieuw nieuwe sterkhouders moeten worden gekocht.

Club Brugge gelooft in de toekomst en geeft Blessing Mukanza meerjarig contract

En ondertussen wordt het vizier binnen blauw-zwart ook al op de verdere toekomst gericht. In dat kader hebben ze alvast een topdeal weten te sluiten. Met Blessing Mukanza hebben ze een jongeling voor meerdere jaren vastgelegd.

"Blessing Mukanza (16) heeft zijn eerste contract ondertekend bij Club NXT, dat loopt tot en met 2029. De centrale verdediger is al sinds het seizoen 2017‑2018 actief bij Blauw‑Zwart. Mukanza maakte op achtjarige leeftijd de overstap naar Club, nadat hij voordien één seizoen uitkwam voor City Pirates."

Toekomst lacht Mukanza en Club Brugge toe

"Momenteel speelt Mukanza bij Club NXT U18. In de U18 Elite 1‑competitie kwam hij dit seizoen al negen keer in actie. Ook op internationaal vlak deed hij ervaring op: vorig jaar maakte hij deel uit van de nationale ploeg Futures."





"Met dit contract ligt het verdere traject van Blessing Mukanza binnen Club NXT vast tot en met 2029", aldus Club Brugge op haar eigen webstek. Binnen de organisatie van Club Brugge wordt stevig geloofd in Blessing Mukanza. Die krijgt nu alle tijd om verder te rijpen, met als einddoel de A-kern van blauw-zwart.