Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Vrijdag speelt Standard tegen OH Leuven. Mogelijk kan trainer Vincent Euvrard opnieuw een beroep doen op Teuma en Ilaimaharitra.

Bevestigen na ruime zege op Antwerp

Standard won afgelopen weekend met duidelijke 0-5-cijfers van Royal Antwerp FC. Als de Rouches willen blijven meedoen voor het Europese ticket, dan moeten ze deze prestatie vrijdagavond bevestigen tegen OH Leuven.

Want de voortekenen zijn niet goed. Dit seizoen won Standard eind oktober voor het laatst dit seizoen twee wedstrijden op rij. Al vindt Vincent Euvrard dat dit niet meer terzake doet ondertussen.

Geen zege meer op Sclessin sinds 1 februari

“We hebben enkele reeksen verbeterd, dit is een goed moment om dat te doen”, liet Vincent Euvrard weten aan La Dernière Heure. Al is het ook zo dat Standard al sinds 1 februari niet meer kon winnen op Sclessin.

Maar er is ook goed nieuws uit de selectie. De trainer hoopt Marco Ilaimaharitra en Teddy Teuma in de selectie op te nemen. Al is het dan natuurlijk nog niet zeker dat ze ook effectief speelminuten zullen pakken.

Fossey onzeker door problemen met hamstrings

“We moeten donderdag nog een laatste test doen, maar ik hoop hen te kunnen opnemen”, zei de trainer nog. Daarentegen zou het kunnen dat hij niet kan rekenen op Marlon Fossey voor deze wedstrijd.

“Hij klaagt over een lichte stijfheid aan de hamstring, we moeten bekijken of we het risico nemen om hem te laten spelen of niet”, besloot Euvrard. Wellicht zal Fossey niet opgesteld worden.

Volg Standard - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (08/05).

