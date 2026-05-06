"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Het was hét nieuws van vorige week: Jorthy Mokio zou gekozen hebben voor de Democratische Republiek Congo. Sacha Tavolieri, de man achter die enorme buzz, gaf meer details over de zaak.

Het was het nieuws van vorige week in het Belgische voetbalwereldje: Jorthy Mokio (18), een van de grootste talenten van zijn generatie, die in maart 2025 onder Rudi Garcia Rode Duivel werd maar daarna niet meer werd opgeroepen, zou beslist hebben om van sportnationaliteit te veranderen. Hij zou kiezen voor de Democratische Republiek Congo. Dat beweerde Sacha Tavolieri, die nadien door sommigen met de vinger werd gewezen nadat er in de Nederlandstalige pers meteen sprake was van "gesprekken tussen de KBVB en de speler."

Maar in het programma Footb'All Time, dat hij presenteert, gaf Tavolieri extra duiding. Hij bevestigt dat zijn bericht op X door Jorthy Mokio zélf werd goedgekeurd, en dat het ook Mokio was die wou dat het nieuws openbaar werd gemaakt. "Ik heb niks gevraagd. De info kwam tot bij mij. Mij werd gezegd dat het de speler was die zijn keuze wilde toelichten", aldus Sacha Tavolieri.

"Ik ben gecontacteerd door spelers van de nationale ploeg van Congo, en ik ga geen namen noemen. Zij zeiden me dat Jorthy wou dat de info openbaar gemaakt werd (...) Het bericht werd een half uur vooraf door Jorthy Mokio gevalideerd. Ik heb alle bewijzen via berichten", vervolgt de Belgische journalist.

De makelaar van Mokio wil dat hij Rode Duivel blijft

Maar waarom kwamen er nadien dan uitspraken dat de keuze van Mokio nog niet definitief was? De reden is eenvoudig: die keuze van de speler wordt niet gedragen door zijn makelaar. "Mokio werkt met een Vlaamse makelaar die, om sportieve redenen, graag zou hebben dat hij bij België blijft", verduidelijkt Tavolieri.

Het interview dat in de Telegraaf verscheen, kort na die bom over zijn mogelijke wissel van nationale ploeg, was daarom "gestuurd" door zijn makelaar: het werd niet op dat exacte moment afgenomen. "Ik heb de speler aan de telefoon gehad, en die zei letterlijk: 'Ik kies voor Congo'. Ik vroeg hem na het verschijnen van dat interview in de Telegraaf waarom hij zei nog geen keuze te hebben gemaakt terwijl ik net het omgekeerde had gepubliceerd."

"Zijn antwoord: hij heeft niet gekozen dat dat interview op dat moment zou uitkomen. Het is zijn makelaar die de sporen wil uitwissen", stelt Sacha Tavolieri. Dat lijkt intussen behoorlijk duidelijk... Al is het natuurlijk altijd nog een beetje 'wait & see ...'

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd)

