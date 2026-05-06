Johan Walckiers
Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote
Met de aanstelling van Antoine Sibierski als nieuwe sportief directeur heeft RSC Anderlecht een cruciale knoop doorgehakt. Tijdens de voorstelling gaf CEO Kenneth Bornauw tekst en uitleg bij die keuze.

Daaruit bleek vooral dat de Brusselaars niets aan het toeval wilden overlaten en bewust de tijd namen om de juiste kandidaat te vinden. Bornauw benadrukte dat Anderlecht eerst intern een grondige analyse maakte van wat er precies nodig was om de sportieve werking opnieuw op de rails te krijgen.

Vijf criteria om bij Sibierski uit te komen

“We zijn heel verheugd om Antoine voor te stellen als sportief directeur. We hebben een grondige analyse gemaakt over wat er nodig is om onze sportieve organisatie te versterken”, klonk het. Daarbij werden vijf duidelijke criteria naar voren geschoven.

“Voetbal-DNA: iemand met ervaring en beleving op het hoogste niveau. Sportief leiderschap: iemand die dicht bij de kern en de staf kon staan. Bewezen expertise in het samenstellen van een competitieve kern. Aandacht voor de doorstroming van eigen talent. En beschikken over een sterk internationaal netwerk in de G5-competities.” Volgens Bornauw was het al snel duidelijk dat Sibierski al die vakjes afvinkte. “Antoine combineert al deze kwaliteiten.”

Bornauw wou zelf geen sportief directeurs opbellen

De keuze voor de Fransman kwam er bovendien niet toevallig. Sibierski maakte meteen indruk tijdens de eerste gesprekken. “Hij toonde al snel een sterke affiniteit met de club. Hij is geboren in Lille, niet zo ver van hier, en kent de verwachtingen van een club als Anderlecht.” Ook zijn ervaring bij Troyes speelde een rol. “Hij was daar een sleutelfiguur in het behalen van sportief succes. Zijn profiel en kwaliteiten sloten perfect aan bij de fase waar wij ons als club momenteel bevinden.”

Opvallend detail: Anderlecht schakelde bewust een extern bureau in tijdens de zoektocht. “Ik vond het niet opportuun om sportief directeurs bij andere clubs te gaan opbellen. Dat leek mij niet verstandig”, gaf Bornauw toe. Toch kwam de naam van Sibierski uiteindelijk uit het eigen netwerk. “We hadden een bureau aangesteld, maar de naam Antoine is uit ons eigen netwerk gekomen.”

Anekdote Olivier Renard was "karikaturaal"

Dat brengt ons bij een opvallende anekdote die de voorbije dagen opdook. Voormalig sportief directeur Olivier Renard liet verstaan dat Michael Verschueren ooit simpelweg een linkje van Sibierski had doorgestuurd. Bornauw nuanceerde dat verhaal met een glimlach. “Dat is heel karikaturaal voorgesteld, maar dat mag. Het klopt dat ik een link gekregen had van Transfermarkt met de melding van ‘topprofiel’. Maar daar ga ik het bij laten.” 

Met de komst van Sibierski wordt ook de sportieve structuur van de club hertekend. De Fransman krijgt een brede verantwoordelijkheid. Hij zal zich ontfermen over het eerste elftal, de Futures en het vrouwenteam, maar ook over scouting, rekrutering, transfers en de medische en performance-afdelingen. “Hij wordt verantwoordelijk voor het volledige sportieve luik”, bevestigde Bornauw.

Dat betekent ook dat er intern geschoven wordt. Tim Borguet, die het voorbije jaar een centrale rol speelde, zal zich opnieuw volledig richten op de jeugdopleiding. “Tim Borguet gaat zich volledig concentreren op de academie, maar ze gaan heel nauw samenwerken.” Daarmee kiest Anderlecht duidelijk voor een structuur met één duidelijke sportieve eindverantwoordelijke.

Terugkeer Jean Kindermans?

Over een mogelijke terugkeer van Jean Kindermans, die momenteel onder contract staat bij Antwerp, wilde Bornauw geen valse hoop creëren. “Op dit moment ligt dat niet op tafel. Jean ligt nog voor enkele jaren vast bij Antwerp.” 

Met Sibierski haalt Anderlecht naar eigen zeggen niet alleen expertise, maar ook een duidelijke visie in huis. De lange zoektocht en de zorgvuldige selectie moeten ervoor zorgen dat de club eindelijk opnieuw een stabiele sportieve koers kan varen. Of dat ook snel resultaten zal opleveren, zal de komende maanden moeten blijken, maar één ding is duidelijk: Anderlecht wil het deze keer anders aanpakken.

