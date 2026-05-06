Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren"

Met de komst van Antoine Sibierski heeft Anderlecht een nieuwe sportieve leider in huis gehaald die meteen duidelijk maakt waar hij voor staat. De Fransman liet er geen twijfel over bestaan: discipline, werkethiek en een sterke groepsmentaliteit moeten opnieuw de fundamenten worden van de club.

Sibierski beseft maar al te goed dat hij bij een instituut terechtkomt. “De club is prestigieus, het werk dat ik ga doen moet op de hoogte zijn van dat prestige”, klonk het. Daarbij hoort volgens hem ook een duidelijke speelstijl en mentaliteit. “Het voetbal moet dominant zijn, de ploegen moeten onberispelijk zijn qua discipline, werkethiek, de mentaliteit moet er zijn.”

Geen zware uitspraken over de spelersgroep

Het zijn woorden die meteen de lat hoog leggen, maar tegelijk ook een duidelijke richting aangeven. Opvallend is dat Sibierski zich voorlopig niet wil uitspreken over de huidige spelerskern. Hij kiest bewust voor rust in een cruciale fase van het seizoen.

“Over de kern nu praten is niet aan de orde. Ik heb matchen gezien om een goed beeld te hebben van elke speler in deze club, maar het zou nu onhandig zijn om daar conclusies aan te koppelen omdat er heel belangrijke matchen aankomen.” Diezelfde voorzichtigheid geldt ook voor trainer Jérémy Taravel, die volgens Sibierski alle ruimte moet krijgen om zich te focussen op de sportieve prestaties.

Toch zal de nieuwe sportief directeur niet op de achtergrond blijven. Hij wil aanwezig zijn en zijn invloed laten voelen, zonder het sportieve proces te verstoren. “Mijn aanpak voor de volgende matchen zal delicaat zijn. Ik wil Taravel niet storen, maar ik zal present zijn. Dat kan helpen aan de staf.”

Menselijk aspect is het belangrijkste voor Sibierski

Daarbij verwijst hij ook naar zijn eigen achtergrond: “Ik ben geen topvoetballer geweest, maar ik eiste wel veel van mezelf en dat wil ik ook zien en overbrengen aan de groep. Het moet een echte groep zijn.”





Die nadruk op het menselijke aspect komt niet uit de lucht vallen. Sibierski gaf aan dat zijn gesprekken met CEO Kenneth Bornauw doorslaggevend waren in zijn beslissing om naar Brussel te komen. “Mijn management is gebaseerd op het menselijke aspect en die gesprekken hebben me gerustgesteld.”

Ook de ontmoetingen met Marc Coucke en Michael Verschueren speelden een belangrijke rol. “Het was belangrijk dat zij ook wisten wat voor mens ik ben. Er moeten zekerheden zijn dat het menselijk overeenkomt met het bestuur.”

Op korte termijn wil Sibierski geen grote uitspraken doen over doelstellingen of eindplaatsen. Hij kiest voor een pragmatische aanpak. “Er zijn geen projecties gemaakt, we gaan het dag per dag aanpakken.” Toch erkent hij dat de club op sportief vlak meer had verwacht dit seizoen. “We hadden gehoopt dat de club hoger zou staan op dit moment. De bekerfinale is wel fantastisch, ik wil hoop en plezier zien.”

Wat Sibierski vooral wil brengen, is stabiliteit in een club die de voorbije jaren verschillende sportieve verantwoordelijken zag passeren. “Ja, dat heb ik gemerkt”, reageerde hij op die vaststelling. “Maar een club als Anderlecht heeft duidelijkheid en stabiliteit nodig.” Hij wil dat de supporters zich opnieuw kunnen identificeren met het team. “Ik wil dat de supporters zich kunnen vereenzelvigen met de ploeg en het spel.”

Jeugdopleiding heel belangrijk

Een belangrijk onderdeel van zijn visie is ook de jeugdopleiding. “De academie is heel belangrijk”, benadrukte hij. Anderlecht staat al jaren bekend om zijn talentontwikkeling, en Sibierski wil die lijn doortrekken. “De club ontwikkelt heel goeie spelers bij de jeugd, voor mij is het heel belangrijk dat er jeugd doorstroomt naar de eerste ploeg.”

Tot slot ging hij ook in op de financiële realiteit, waarbij Anderlecht niet kan wedijveren met clubs als Club Brugge. Maar dat ziet hij niet als een probleem. “Nee, dat motiveert me niet of doet me geen schrik aan. Het is mijn rol om daarmee om te gaan.” Volgens Sibierski ligt de sleutel in slim werken: “Aan ons om daar goed mee om te gaan om kwaliteitsvol werk te doen.”

