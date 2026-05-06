Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
RSC Anderlecht ging in eigen huis met de billen bloot afgelopen weekend tegen Club Brugge: 1-3. Voor youngster Angély was het een heel ondankbare wedstrijd om voor het eerst in de basis te mogen starten bij de A-kern.

Mathys Angély maakte na tien minuutjes tegen Union SG nu zijn basisdebuut tegen Club Brugge. Het werd een heel ongelukkig debuut in mineur voor de huurling van Wolfsburg. “Op een of andere manier vond ik wel dat je zag dat die kan shotten, maar ik zag er geen centrale verdediger in”, aldus Filip Joos bij 90 Minutes.

“Als Tzolis gaat liggen, dan ligt hij er na twaalf minuten ook af. Hij trapt hem aan.” Wesley Sonck pikte in: “Je hoort steeds vaker over verdedigers dat ze goed kunnen voetballen, maar ze moeten in de eerste plaats kunnen verdedigen."

"Het is ook een beetje het failliet van de man-tegen-mansituatie als Anderlecht zijnde. Ze zijn vijf, zes keer alleen voor de goal van Coosemans gekomen. Ik begrijp dat niet. Ze kijken naar Barcelona, PSG en Bayern en willen dat dan ook laten zien op ons niveau."

"En dat in zo’n ruimte, tegen snellere spelers zoals Tzolis en Forbs. Wie niet sterk is, moet slim zijn? Blijkbaar niet in het voetbal, want ze zetten er blijkbaar geen extra man bij. Union SG is een slimme ploeg.”

Waarop Joos opnieuw: “Het probleem van Anderlecht is – of toch een van de vele problemen – is dat ze tegen Club Brugge nog steeds willen laten zien dat ze een goede ploeg zijn. En we hebben al lang gezien dat ze geen goede ploeg meer zijn. We zien het al een hele competitie. Ik denk dat je anders mag gaan inkopen stilaan. Ze werden overspeeld. Is er één speler van Anderlecht die je in de basisploeg van Club Brugge zou zetten? En alle bankzitters van Club Brugge zijn basisspeler bij Anderlecht, op Cisse Sandra na misschien.”

Ook Franky Van der Elst liet zich in Een-Tweetje uit over de zaak: “Ze doen enorm hun best, maar er zit geen lijn in. Er is geen leiderschap, het gaat over individuele kwaliteit uiteraard ook. Hoe los je dat op jong? Dat ga je niet op één mercato doen, toch? Wie gaat er nog tijd krijgen bij Anderlecht om dat recht te trekken? Ik verwacht een makkelijke overwinning voor Union SG in de bekerfinale.”

