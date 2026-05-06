Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Niemand had gedacht Jules Van Cleemput nog op de voetbalvelden terug te zien: in februari 2025 zette de verdediger van KV Mechelen, geplaagd door blessures, een punt achter zijn carrière. Nu tekende hij verrassend genoeg een nieuw contract, bij zijn opleidingsclub KVC Wilrijk.

Begin 2025 kwam er droevig nieuws: Jules Van Cleemput, toen amper 27, kondigde aan dat hij na opnieuw een blessure een punt achter zijn carrière zette. Zijn seizoen 2024-2025 werd tot dan toe geteisterd door terugkerende blessures, terwijl ook 2023-2024 zo goed als volledig in het water viel.

Spierproblemen aan knie, pezen en kuit: Van Cleemput kon het tempo van het profvoetbal simpelweg niet meer aan. Na meer dan 100 wedstrijden in de Jupiler Pro League voor Charleroi en KV Mechelen hing hij de schoenen aan de haak.

Jules Van Cleemput maakt comeback

Maar nu heeft Jules Van Cleemput op 29-jarige leeftijd toch besloten het voetbal nog een kans te geven. Hij tekende namelijk voor het seizoen 2026-2027 bij KVC Wilrijk, dat in de derde amateurklasse uitkomt, maar nog één zege verwijderd is van promotie naar de tweede amateurklasse. Dat zou de derde promotie op rij zijn voor de Antwerpse club.

Het is een terugkeer naar de roots voor Van Cleemput: de ex-Zebra doorliep tussen 2002 en 2005 de jeugd van Wilrijk, vooraleer hij naar Beerschot trok waar hij zijn opleiding afrondde. Afwachten of de voormalige rechtsback van KV Mechelen en Sporting Charleroi er deze keer in zal slagen om wedstrijden aan elkaar te rijgen.

"Het begon bij Jules weer te kriebelen. Hij traint al enkele weken mee met de groep en zal volgend seizoen deel uitmaken van onze kern. Hij brengt niet alleen kwaliteit maar ook ervaring naar de club", klinkt het in het persbericht van KVC Wilrijk.

