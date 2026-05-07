"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

César Huerta heeft eindelijk opnieuw minuten gemaakt voor Anderlecht na maanden van blessureleed. Voor de Mexicaan betekende zijn invalbeurt vooral een emotioneel moment na een bijzonder moeilijke periode.

César Huerta kwam in januari 2025 aan bij Anderlecht, dat hem bij UNAM Pumas wegkaapte voor zo'n 2 miljoen euro. De Mexicaan kon zichzelf al tonen in het Lotto Park, maar beleefde nog niet zoveel plezier als verwacht aan zijn transfer.

In oktober raakte Huerta geblesseerd, waardoor hij nagenoeg het volledige seizoen moest missen. Dit voetbaljaar kwam hij slechts 13 keer in actie in alle competities. Afgelopen weekend maakte hij zijn comeback na al het blessureleed.

César Huerta reageert na lange afwezigheid opgelucht op zijn comeback

De flankaanvaller mocht een kwartier lang spelen in de wedstrijd tegen Club Brugge, die Anderlecht met 1-3 verloor. Zelf is Huerta vooral blij dat hij na die lange maanden weer op het veld staat. Zijn club deelde een post op sociale media met enkele quotes.

"Ik ben terug. 187 dagen weg van wat ik graag doe, maar nooit verwijderd van wie ik ben. Ik heb getwijfeld, ik heb geleden, maar ik heb nooit opgegeven", klinkt het bij Huerta, die duidelijk diep heeft gezeten terwijl hij afwezig was bij Anderlecht. "Bedankt aan iedereen die me is blijven steunen tijdens een van de moeilijkste momenten uit mijn carrière."