België moet bezinnen nadat Mokio keuze voor nationale ploeg bevestigt: "Ze toonden eerder interesse"

Al dagenlang heerst het vermoeden dat Jorthy Mokio in de toekomst niet meer voor België wil voetballen. De Ajax-speler heeft het nu ook zelf bevestigd en kiest voor de nationale ploeg van Congo.

Onlangs beweerde hij nog dat hij pas na afloop van het seizoen zijn beslissing bekend zou maken. "Maar nadat duidelijk werd dat ik twijfelde tussen Congo en België kwam alles in een stroomversnelling, heb ik diverse gesprekken gevoerd en kon ik mijn beslissing nemen", verduidelijkt de Ajax-speler nu in een interview met De Telegraaf.

Het verhaal over de knoop die pas na het seizoen zou doorgehakt worden, stond ook lijnrecht tegenover de berichtgeving van Sacha Tavolieri. Die had met de wereld gedeeld dat Mokio wel degelijk zijn beslissing al had genomen en meende dat hij dit bericht met goedkeuring van de speler zelf publiekelijk had gemaakt. Tavolieri stond dus recht in zijn schoenen.

Mokio voelt zich meer verbonden met zijn roots

De 18-jarige Mokio, die vorig jaar al eens werd opgeroepen voor België door bondscoach Rudi Garcia, kiest dus voor Congo. Waarom juist? "Zoals ik al aangaf, is het vooral een kwestie van gevoel. Ze hebben eerder interesse getoond, destijds was ik nog te jong om een definitieve keuze te maken. Met de tijd is mijn gevoel richting het land waar mijn roots liggen sterker geworden."

Mokio vindt het nu dus het juiste moment om dat gevoel kenbaar te maken. De Belgische voetbalbond moet zich wel eens serieus bezinnen, omdat dit geen alleenstaand geval is. Het is al vaker voorgevallen dat spelers met een dubbele nationaliteit niet voor België kiezen. Daar zou toch iets aan gedaan moeten worden, want zo verliest ons land te veel talenten.

België verloor zo al veel talentvolle spelers



Bilal El Khannouss is een voorbeeld van iemand die voor Marokko koos in plaats van België. Anass Zaroury nam dezelfde beslissing, ondanks dat hij voor België speelde in de jeugdcategorieën. Hetzelfde verhaal was het bij Chemsdine Talbi (ex-Club Brugge), die in 2025 debuteerde voor de A-ploeg van Marokko.