Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Union wil na de nederlaag van vorig weekend in Sint-Truiden vooruitkijken. David Hubert gaf op de persconferentie een update over de situatie. Tegen KV Mechelen mogen de Brusselaars geen enkele fout maken, zoveel is duidelijk.

Op Stayen leed Union pas zijn tweede nederlaag van 2026: alleen Bayern slaagde er dit jaar in om hen te kloppen. Maar het was wel een pijnlijke tik, na alle inspanningen om bijna anderhalf uur lang met tien tegen elf stand te houden. Zeker omdat het Club Brugge toeliet om de leiding in het klassement over te nemen.

Dan maar op diner?

Om dat allemaal te verwerken, trokken de Brusselaars samen op diner, weg van het trainingscentrum, om opnieuw de glimlach en het plezier om samen te zijn terug te vinden. "We wilden even herbronnen en weer energie tanken. In de komende weken ligt alles nog open, en we willen er iets moois van maken", verklaarde David Hubert op de persconferentie in Het Laatste Nieuws.

Dit weekend moet Union de rug rechten tegen KV Mechelen. Dat zal moeten zonder Christian Burgess, Kevin Mac Allister en Adem Zorgane, alle drie geschorst. Maar David Hubert maakt zich daar niet al te druk om: "De ploeg heeft dit seizoen al 50 matchen gespeeld. Dan is het duidelijk dat het onrealistisch is om te denken dat je altijd dezelfde spelers kan opstellen."

Puzzel tegen KV Mechelen, maar David Hubert heeft reservestukken

Bij het goede nieuws: Mateo Biondic en Besfort Zeneli zijn terug op training. De eerstgenoemde kan ervoor zorgen dat Guilherme Smith opnieuw zijn plek als wingback kan innemen ten koste van Ousseynou Niang. Zeneli kan dan weer de schorsing van Zorgane opvangen, al heeft ook Rob Schoofs een kans om naast Kamiel Van de Perre zijn waarde te tonen.


Achterin zal David Hubert moeten improviseren om Kevin Mac Allister en Christian Burgess te vervangen. Fedde Leysen (die inviel voor de Argentijn) lijkt opnieuw zijn plaats als titularis in te nemen, naast Massiré Sylla, die zich zal moeten herpakken na de penalty die hij helemaal op het einde van de wedstrijd afgelopen zaterdag weggaf.

