Doelman maakt debuut in JPL en mag dromen van meer nu collega op vertrekken staat

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Bas Langenbick beleefde een bijzonder moment in zijn carrière met zijn officiële debuut voor Cercle Brugge in de Jupiler Pro League. De jonge doelman kreeg zijn kans tegen La Louvière en lijkt dankzij de transfer van Maxime Delanghe plots uitzicht te krijgen op een grotere rol volgend seizoen.

Eerste stappen in de Jupiler Pro League

Voor Bas Langenbick werd de wedstrijd tegen La Louvière eentje om nooit meer te vergeten. De jonge doelman van Cercle Brugge mocht voor het eerst aantreden in de Jupiler Pro League en kreeg zo een mooie beloning voor zijn jarenlange werk binnen de club.

Trainer Lars Friis besloot in de laatste wedstrijd van het seizoen enkele jonge spelers kansen te geven. Naast Langenbick maakten ook Royer Caicedo en Heriberto Jurado hun debuut in de hoofdmacht van Cercle.

Tijdens de eerste helft draaide alles bijzonder goed voor groen-zwart. Cercle Brugge controleerde de wedstrijd en kwam verdiend op voorsprong dankzij Oumar Diakité. Ook Langenbick voelde zich meteen comfortabel onder de lat.

“In de eerste helft heb ik echt genoten en mij geamuseerd”, vertelde de doelman achteraf aan Het Nieuwsblad. “De sfeer met die supporters achter mijn doel was top en dit geeft toch wel een kick.”

Vooraf op de hoogte gebracht van basisplaats

Langenbick wist al enkele dagen voor de wedstrijd dat hij zijn debuut zou maken. Daardoor kon hij zich rustig voorbereiden op het belangrijke moment in zijn carrière. “Dinsdag kreeg ik te horen dat ik in doel zou staan”, legde hij uit. “Ik heb mij goed kunnen voorbereiden en heb zeker geen slapeloze nachten gehad.”

Ook collega-doelman Maxime Delanghe speelde een belangrijke rol in de voorbereiding van de jonge Bruggeling. Volgens Langenbick gaf Delanghe hem voor de wedstrijd nog extra vertrouwen. “Maxime zei mij dat ik ervan moest genieten. Dat heb ik in die eerste helft ook echt gedaan”, klonk het tevreden.

Vier tegengoals, maar weinig schuld

Na een sterke eerste helft kreeg Cercle Brugge het na rust plots moeilijker. La Louvière kwam veel agressiever uit de kleedkamer en wilde afscheidnemend coach Frédéric Taquin een passend afscheid bezorgen.

Daardoor moest Langenbick uiteindelijk vier keer een doelpunt incasseren. Toch viel de jonge doelman weinig te verwijten. Bij meerdere fases stond hij oog in oog met aanvallers en werd hij vooral in de steek gelaten door de defensieve organisatie voor hem.

Achterin liep het niet altijd vlot, mede omdat ook verdediger Royer Caicedo zijn debuut maakte. Langenbick gaf toe dat de communicatie soms moeilijk verliep. “Hij spreekt nog niet zo vlot Engels en als het snel gaat op zo’n veld, is communiceren niet eenvoudig.”

Meer perspectief door mogelijke transfer Delanghe

Het debuut van Langenbick komt op een interessant moment. Binnen Cercle Brugge wordt al langer rekening gehouden met een mogelijk vertrek van doelman Maxime Delanghe.

Volgens verschillende bronnen zou de club bereid zijn mee te werken aan een transfer als er ongeveer twee miljoen euro op tafel komt. Daardoor lijkt Langenbick volgend seizoen mogelijk door te schuiven naar de rol van tweede doelman achter Warleson.

Dat perspectief geeft de jonge keeper extra motivatie. Cercle Brugge verlengde recent bovendien zijn contract, wat duidelijk aangeeft dat de club vertrouwen heeft in zijn ontwikkeling. “Ik weet niet wat Maxime precies van plan is, maar ik wens hem het allerbeste”, vertelde hij. “Wij hebben altijd goed samengewerkt.”

Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

'Kogel door de kerk: Cercle Brugge krijgt geen goed nieuws te horen'

Club Brugge heeft opvolger van Dévy Rigaux al in het vizier: hij werd eerder ook bij Anderlecht genoemd

Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?

Deze boodschap moet Taravel overbrengen aan Hazard richting bekerfinale

Wat een parcours de laatste vijf jaar: huurling heeft groot verzoek voor STVV

'KRC Genk onderneemt nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

Straffe kost: slechts twee personen deden wat Brandon Mechele doet bij Club Brugge

Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding"

Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt"

La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

