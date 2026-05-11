Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan

Bij Anderlecht houden ze de adem in na de rode kaart van Mihajlo Cvetkovic tegen Gent. De jonge spits riskeert een stevige schorsing na zijn uitsluiting op het veld van de Buffalo's, maar opvallend genoeg lijkt zijn deelname aan de bekerfinale tegen Union donderdag niet meteen in gevaar te komen.

Cvetkovic liep vlak voor rust tegen rood aan na een opstootje met Siebe Van Der Heyden. Op de beelden was te zien hoe de Serviër een dubbele slaande beweging maakte richting de ervaren verdediger van Gent. Scheidsrechter De Cremer twijfelde niet en stuurde hem onmiddellijk naar de kleedkamer.

Anderlecht zal wel in beroep gaan

Het Bondsparket zal normaal gezien maandag een schorsingsvoorstel formuleren en alles wijst erop dat die sanctie niet min zal zijn. Anderlecht beschikt echter over een belangrijke troef in de timing van de procedure. Als paars-wit beroep aantekent tegen het voorstel, werkt dat beroep strafopschortend. Daardoor zou Cvetkovic gewoon inzetbaar blijven voor de bekerfinale van donderdag.

De zaak zou dan pas later deze week behandeld worden door de Geschillencommissie, vermoedelijk pas op vrijdag. Dat betekent concreet dat een eventuele schorsing pas nadien zou ingaan. Voor Anderlecht, dat offensief al niet overloopt van alternatieven, is dat uiteraard cruciaal nieuws.

Cvetkovic is belangrijk voor Anderlecht

De fase zelf zorgde na afloop voor heel wat discussie. Opvallend genoeg gaf Van Der Heyden achteraf openlijk toe dat hij bewust probeerde in het hoofd van de jonge spits te kruipen. “Je probeert af en toe in het hoofd van iemand te geraken. Dat gebeurt vaak in het voetbal”, vertelde de Gent-verdediger. “Ik ben verdediger en probeer dat ook te doen. Op dat moment is dat misschien gelukt.”

Van Der Heyden vond de rode kaart uiteindelijk wel terecht. “De manier waarop hij reageert, is niet goed te praten”, klonk het nog. Daarmee lijkt ook duidelijk dat Cvetkovic zich moeilijk volledig zal kunnen vrijpleiten.



Toch zal Anderlecht alles doen om zijn spits donderdag op het veld te krijgen. De Brusselaars beseffen dat de bekerfinale hét moment van het seizoen wordt en willen met hun sterkst mogelijke ploeg aantreden. Zeker omdat Cvetkovic de voorbije weken één van de weinigen was die de goal kon vinden.