Wat een parcours de laatste vijf jaar: huurling heeft groot verzoek voor STVV

Joedrick Pupe beleeft een opmerkelijk seizoen bij STVV. De flankaanvaller wordt gehuurd van Vancouver Whitecaps, maar droomt luidop van een langer verblijf in Sint-Truiden. Zijn verhaal is bovendien bijzonder straf: amper vijf jaar geleden speelde hij nog in derde amateur bij Oostkamp.

STVV haalde Joedrick Pupe binnen als versterking

Toen STVV Joedrick Pupe tijdens het seizoen binnenhaalde, waren de verwachtingen eerder voorzichtig. De Truiense club zocht extra snelheid en diepgang op de flanken, maar Pupe moest zich eerst aanpassen aan het ritme van de Jupiler Pro League.

De aanvaller kwam over van Vancouver Whitecaps uit Canada en moest in korte tijd tonen wat hij waard was. Dat bleek geen eenvoudige opdracht, want STVV draaide op dat moment uitstekend als ploeg.

Pupe gaf zelf toe dat hij tijd nodig had om zich in de basis te knokken. “Vooral omdat de ploeg het zo goed deed”, vertelde hij in een interview met Het Belang van Limburg. “Ik was ook niet topfit toen ik hier arriveerde omdat ik net uit vakantie kwam.”

Toch wist de flankspeler tijdens de play-offs zijn kans te grijpen. Zijn snelheid, werkkracht en aanvallende impulsen maakten indruk binnen de club. Daardoor groeide al snel de vraag of STVV hem definitief wil overnemen.

Komt er een definitieve transfer bij STVV?

STVV beschikt over een aankoopoptie in het huurcontract van Joedrick Pupe. Tot nu toe werd daar echter nog geen definitieve beslissing over genomen. “Daar is nog niet over gesproken”, aldus Pupe. “Ik voel wel dat de club tevreden is over mijn prestaties, maar concrete signalen over mijn toekomst heb ik voorlopig nog niet gekregen.”





De speler zelf hoopt duidelijk op een langer verblijf in Limburg. Hij voelt zich goed bij STVV en ziet perspectief om verder te groeien binnen de Belgische competitie. Bovendien lijkt ook de supportersbasis hem steeds meer in de armen te sluiten.

De situatie blijft echter complex, omdat Vancouver Whitecaps nog steeds zijn contract bezit. De Canadese club betaalde in het verleden een transfersom aan FCV Dender en wil mogelijk een deel van die investering recupereren.

Europees voetbal voor STVV

Een extra motivatie voor Pupe om te blijven, is het vooruitzicht op Europees voetbal met STVV. De club maakte de voorbije maanden indruk in de competitie en droomt van een sterke toekomst. Voor Pupe zou dat een absoluut sprookje betekenen.

“Vijf jaar geleden zat ik nog bij Oostkamp in derde amateur”, vertelde hij. “Als je me toen had gezegd dat ik vijf jaar later Europees kon spelen, dan had ik je voor gek verklaard.” De aanvaller benadrukte dat hij graag in Sint-Truiden wil blijven. Volgens hem heeft hij in korte tijd een sterke band opgebouwd met de club en de omgeving. Daarom ziet hij een langer verblijf meer zitten dan opnieuw elders helemaal van nul te beginnen.