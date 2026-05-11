Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Wat een parcours de laatste vijf jaar: huurling heeft groot verzoek voor STVV
Joedrick Pupe beleeft een opmerkelijk seizoen bij STVV. De flankaanvaller wordt gehuurd van Vancouver Whitecaps, maar droomt luidop van een langer verblijf in Sint-Truiden. Zijn verhaal is bovendien bijzonder straf: amper vijf jaar geleden speelde hij nog in derde amateur bij Oostkamp.

Toen STVV Joedrick Pupe tijdens het seizoen binnenhaalde, waren de verwachtingen eerder voorzichtig. De Truiense club zocht extra snelheid en diepgang op de flanken, maar Pupe moest zich eerst aanpassen aan het ritme van de Jupiler Pro League.

De aanvaller kwam over van Vancouver Whitecaps uit Canada en moest in korte tijd tonen wat hij waard was. Dat bleek geen eenvoudige opdracht, want STVV draaide op dat moment uitstekend als ploeg.

Pupe gaf zelf toe dat hij tijd nodig had om zich in de basis te knokken. “Vooral omdat de ploeg het zo goed deed”, vertelde hij in een interview met Het Belang van Limburg. “Ik was ook niet topfit toen ik hier arriveerde omdat ik net uit vakantie kwam.”

Toch wist de flankspeler tijdens de play-offs zijn kans te grijpen. Zijn snelheid, werkkracht en aanvallende impulsen maakten indruk binnen de club. Daardoor groeide al snel de vraag of STVV hem definitief wil overnemen.

STVV beschikt over een aankoopoptie in het huurcontract van Joedrick Pupe. Tot nu toe werd daar echter nog geen definitieve beslissing over genomen. “Daar is nog niet over gesproken”, aldus Pupe. “Ik voel wel dat de club tevreden is over mijn prestaties, maar concrete signalen over mijn toekomst heb ik voorlopig nog niet gekregen.”

De speler zelf hoopt duidelijk op een langer verblijf in Limburg. Hij voelt zich goed bij STVV en ziet perspectief om verder te groeien binnen de Belgische competitie. Bovendien lijkt ook de supportersbasis hem steeds meer in de armen te sluiten.

De situatie blijft echter complex, omdat Vancouver Whitecaps nog steeds zijn contract bezit. De Canadese club betaalde in het verleden een transfersom aan FCV Dender en wil mogelijk een deel van die investering recupereren.

Een extra motivatie voor Pupe om te blijven, is het vooruitzicht op Europees voetbal met STVV. De club maakte de voorbije maanden indruk in de competitie en droomt van een sterke toekomst. Voor Pupe zou dat een absoluut sprookje betekenen.

“Vijf jaar geleden zat ik nog bij Oostkamp in derde amateur”, vertelde hij. “Als je me toen had gezegd dat ik vijf jaar later Europees kon spelen, dan had ik je voor gek verklaard.” De aanvaller benadrukte dat hij graag in Sint-Truiden wil blijven. Volgens hem heeft hij in korte tijd een sterke band opgebouwd met de club en de omgeving. Daarom ziet hij een langer verblijf meer zitten dan opnieuw elders helemaal van nul te beginnen.

Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

Doelman maakt debuut in JPL en mag dromen van meer nu collega op vertrekken staat

Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

Komedie en provocatie: Peter Vandenbempt fileert prestatie van Anderlecht tegen KAA Gent

Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging

Club Brugge heeft opvolger van Dévy Rigaux al in het vizier: hij werd eerder ook bij Anderlecht genoemd

Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?

'Kogel door de kerk: Cercle Brugge krijgt geen goed nieuws te horen'

Deze boodschap moet Taravel overbrengen aan Hazard richting bekerfinale

Na de lulligste tegengoal van het seizoen: komt het nog goed voor Dender en Ferrera?

Zit de Jupiler Pro League met een probleem? Deze ex-Rode Duivel wil eraan werken

Neerpede-boy Ait El Hadj heeft straffe boodschap over bekerfinale voor RSC Anderlecht

📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

Straffe kost: slechts twee personen deden wat Brandon Mechele doet bij Club Brugge

📷 'KRC Genk onderneemt nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan

🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg

Redt Mourinho Thibaut Courtois en Real Madrid? De Special One doorbreekt de stilte

Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten

Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen"

Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding"

Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt"

Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

