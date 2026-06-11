'Club Brugge wil miljoenen uitgeven voor Scandinavische groeibriljant'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Club Brugge wil miljoenen uitgeven voor Scandinavische groeibriljant'

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Club Brugge werd afgelopen seizoen kampioen in de Jupiler Pro League. En dus is de vraag ook meteen wat ze gaan laten zien in de nieuwe jaargang. Heel wat spelers zouden wel eens kunnen vertrekken bij blauw-zwart, maar met Leonel Eklund komt er mogelijk een nieuwe groeibriljant naar de club.

Leonel Eklund? Het is misschien een naam die je tot op heden nog niet gehoord hebt. Maar daar zou wel eens sneller dan verwacht verandering in kunnen komen. De jongeling staat namelijk op de radar van Club Brugge.

Volgens het Deense Bold is Club Brugge maar een van de ploegen die interesse heeft in het piepjonge talent van FC Nordsjaelland uit de Deense competitie. Die heeft al grote sier gemaakt, maar het laatste hebben we van hem zeker nog niet gezien.

Club Brugge wil versterking halen in Denemarken

Eklund is een 17-jarige Zweed die via LB07 (2013-2022) en Malmö FF (2022-2024) in Denemarken terechtkwam. Nu lijkt hij stilaan klaar voor een eerste overstap naar een land buiten Scandinavië, al zal dat niet zomaar gebeuren.

Aangezien hij pas in maart 2027 achttien jaar wordt, heeft hij officieel gezien nog geen marktwaarde op de toonaangevende websites, maar hier en daar wordt al duidelijk gemaakt dat het een bedrag in de miljoenen is of moet zijn.

Club Brugge heeft Eklund al een tijdje op radar staan

Volgens de Deense bronnen zou hij niet minder dan drie miljoen euro moeten kosten, waardoor hij meteen geen spek naar de bek van heel wat clubs is. Club Brugge is gelukkig wél kapitaalkrachtig genoeg om hem in huis te halen.

Club Brugge zou er de jonge Zweed al een tijdje bij willen. De spits is ook al lange tijd onderdeel van diverse jeugdteams van Zweden. Hij speelde in totaal veertien interlands voor de Zweedse jeugdploegen, waarin hij zeven goals wist te maken voor zijn land. Wil Club Brugge nu toeslaan? Dan moet het dus diep in de buidel tasten, in de wetenschap later een veelvoud te vangen?

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