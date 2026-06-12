UPDATE: 'Het is Club Brugge menens, maar Denen doen moeilijk voor groeibriljant'

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Club Brugge werd afgelopen seizoen kampioen in de Jupiler Pro League. En dus is de vraag ook meteen wat ze gaan laten zien in de nieuwe jaargang. Heel wat spelers zouden wel eens kunnen vertrekken bij blauw-zwart, maar met Leonel Eklund komt er mogelijk een nieuwe groeibriljant naar de club.