DONE DEAL: Anderlecht en Club Brugge mogen piste schrappen, De Busser tekent

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Wie haalt Jari De Busser in huis? Dat is eens te meer de vraag van de zomer. Al lijkt er stilaan een antwoord te komen op de vraag. Ondanks interesse van Celtic Glasgow en Club Brugge is het AZ Alkmaar dat het lijkt te gaan halen.