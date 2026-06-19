Voormalig linksachter van Cercle en Antwerp kan naar Parma

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Voormalig linksachter van Cercle en Antwerp kan naar Parma
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

De toekomst van Olivier Deman moet de komende weken beslist worden. De linksachter van Werder Bremen werkte een sterk einde van het seizoen af en heeft daarmee de aandacht van verschillende clubs getrokken.

Bij Werder Bremen zijn ze alvast overtuigd geraakt van de kwaliteiten van de voormalige speler van Cercle Brugge en Antwerp. Vanuit de club werd eerder aangegeven dat men Deman graag langer aan zich wil binden en zijn huidige contract wil openbreken met verbeterde voorwaarden.

Toch is er voorlopig nog geen concreet voorstel op tafel gekomen. Daardoor blijft de situatie open en kijken ook andere clubs aandachtig mee.

Interesse uit Duitsland en Italië

Volgens onze informatie geniet Deman belangstelling van meerdere clubs uit de Bundesliga. Daarnaast zou ook het Italiaanse Parma zich concreet hebben gemeld voor de man die ook al voor de Rode Duivels uitkwam. Parma was al eerder geïnteresseerd, maar een transfer viel toen in het water. Nochtans was het dossier in een afrondende fase, maar Werder Bremen liet hem niet gaan.

Na een moeilijkere periode heeft Deman zich de voorbije maanden opnieuw in de kijker gespeeld. Zijn sterke prestaties aan het einde van het seizoen hebben zijn marktwaarde opnieuw doen stijgen en zorgen ervoor dat verschillende ploegen zijn dossier van dichtbij opvolgen.

Beslissing moet snel vallen

De entourage van Deman beseft dat de komende weken belangrijk worden. De linksachter wil immers niet te lang wachten met een beslissing over zijn toekomst.

Een transfer behoort tot de mogelijkheden, maar ook een langer verblijf bij Werder Bremen blijft een realistisch scenario. Veel zal afhangen van de concrete stappen die de Duitse club de komende periode zet.

Met het oog op de voorbereiding op het nieuwe seizoen wil Deman liefst zo snel mogelijk duidelijkheid. Zowel Werder Bremen als de geïnteresseerde clubs uit Duitsland en Italië zullen dus snel kleur moeten bekennen.
 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Cercle Brugge
Olivier Deman

Meer nieuws

Rode Duivels krijgen positief nieuws over Zeno Debast

Rode Duivels krijgen positief nieuws over Zeno Debast

11:00
Nog voor de aftrap: België-Iran zorgt al voor controverse

Nog voor de aftrap: België-Iran zorgt al voor controverse

10:30
Historische samenwerking van Rode Duivels krijgt nieuw hoofdstuk

Historische samenwerking van Rode Duivels krijgt nieuw hoofdstuk

09:50
1
Hugo Broos spaart stadion én tegenstander niet na WK-duel

Hugo Broos spaart stadion én tegenstander niet na WK-duel

09:30
4
OFFICIEEL: SK Beveren heeft nieuwe hoofdcoach helemaal beet

OFFICIEEL: SK Beveren heeft nieuwe hoofdcoach helemaal beet

08:30
Eerste land plaatst zich voor volgende ronde op het WK

Eerste land plaatst zich voor volgende ronde op het WK

09:00
Is Roberto Martinez dezelfde fout aan het maken met Portugal als met België? "Beschamend!" Analyse

Is Roberto Martinez dezelfde fout aan het maken met Portugal als met België? "Beschamend!"

08:00
14
Senne Lammens denkt nog elke dag aan zijn te jong overleden idool: "Hij stak er bovenuit" Interview

Senne Lammens denkt nog elke dag aan zijn te jong overleden idool: "Hij stak er bovenuit"

06:00
Nieuwe spits deze zomer? 'Club Brugge laat oog vallen op jonge doelpuntenmaker'

Nieuwe spits deze zomer? 'Club Brugge laat oog vallen op jonge doelpuntenmaker'

08:00
Premier League of Serie A? Toptransfer voor Belgische middenvelder die bij Club Brugge niet kon doorbreken

Premier League of Serie A? Toptransfer voor Belgische middenvelder die bij Club Brugge niet kon doorbreken

07:20
1
Nicolas Raskin spreekt klare taal over mogelijke transfer

Nicolas Raskin spreekt klare taal over mogelijke transfer

07:15
Degryse met uitgesproken mening: "Dan moet Tielemans uit de basis. En dan maak je maar iemand anders kapitein"

Degryse met uitgesproken mening: "Dan moet Tielemans uit de basis. En dan maak je maar iemand anders kapitein"

07:00
19
Italiaanse topclub lonkt, Engeland volgt: Rode Duivel hoopt dat WK vitrine is voor transfer

Italiaanse topclub lonkt, Engeland volgt: Rode Duivel hoopt dat WK vitrine is voor transfer

06:30
1
WK-LIVE 18/6: Zwitserland zet Bosnië opzij en zit op koers voor groepswinst

WK-LIVE 18/6: Zwitserland zet Bosnië opzij en zit op koers voor groepswinst

22:56
1
Zat een comeback er héél even in? 'Indonesische club deed Dries Mertens twijfelen aan voetbalpensioen'

Zat een comeback er héél even in? 'Indonesische club deed Dries Mertens twijfelen aan voetbalpensioen'

22:40
Turkse interesse is héél concreet en ook Spaanse, Italiaanse én Engelse clubs azen op Leandro Trossard'

Turkse interesse is héél concreet en ook Spaanse, Italiaanse én Engelse clubs azen op Leandro Trossard'

22:20
'Italiaanse traditieclub wil Lang, terwijl Nederlandse aanvaller wordt aangeboden bij... Club Brugge'

'Italiaanse traditieclub wil Lang, terwijl Nederlandse aanvaller wordt aangeboden bij... Club Brugge'

22:00
'Engelse én Franse topclubs zetten scorende Oranje-international op de verlanglijst'

'Engelse én Franse topclubs zetten scorende Oranje-international op de verlanglijst'

21:40
Een blik op de kalender: deze ingrijpende beslissingen neemt Pro League Analyse

Een blik op de kalender: deze ingrijpende beslissingen neemt Pro League

20:40
'José Mourinho versterkt sportieve staf met voormalige sterkhouder van Real Madrid'

'José Mourinho versterkt sportieve staf met voormalige sterkhouder van Real Madrid'

21:20
Garantie op speelminuten of Europees voetbal? Deze drie clubs zijn nog in de running voor Nathan De Cat

Garantie op speelminuten of Europees voetbal? Deze drie clubs zijn nog in de running voor Nathan De Cat

21:00
8
Een kamp op het allerhoogste niveau: 'Real Madrid én PSG houden miljoenengevecht voor... Karetsas'

Een kamp op het allerhoogste niveau: 'Real Madrid én PSG houden miljoenengevecht voor... Karetsas'

20:00
9
Wordt dit de vervanger van Amadou Onana tegen Iran?

Wordt dit de vervanger van Amadou Onana tegen Iran?

20:20
5
🎥 Rode Duivel kent ze maar al te goed: Schotse fans zuipen Boston letterlijk droog

🎥 Rode Duivel kent ze maar al te goed: Schotse fans zuipen Boston letterlijk droog

19:37
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/06: Verkooijen - Delorge - Lazare Amani

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/06: Verkooijen - Delorge - Lazare Amani

18:20
'Tottenham wil Arsenal én Manchester City aftroeven voor speler die méér dan honderd miljoen euro zal kosten'

'Tottenham wil Arsenal én Manchester City aftroeven voor speler die méér dan honderd miljoen euro zal kosten'

19:20
1
Deze scheidsrechter zal cruciaal duel van Rode Duivels tegen Iran fluiten

Deze scheidsrechter zal cruciaal duel van Rode Duivels tegen Iran fluiten

19:00
De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem

De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem

18:40
2
PSV ziet veelbelovende Belg vertrekken naar Duitsland

PSV ziet veelbelovende Belg vertrekken naar Duitsland

18:20
WK-LIVE 19/6: Mexico plaatst zich voor volgende ronde op het WK

WK-LIVE 19/6: Mexico plaatst zich voor volgende ronde op het WK

00:00
Opvallend: 'Mats Rits kan bij Beerschot een cirkel rond maken'

Opvallend: 'Mats Rits kan bij Beerschot een cirkel rond maken'

17:56
4
Supportersgids voor de Rode Duivels in Los Angeles: alle details en info voor België-Iran

Supportersgids voor de Rode Duivels in Los Angeles: alle details en info voor België-Iran

17:45
Roberto Martinez zorgt voor woede in Portugal na uitgelekt nieuws

Roberto Martinez zorgt voor woede in Portugal na uitgelekt nieuws

17:30
5
'Domenico Tedesco wil JPL-speler naar Bologna halen'

'Domenico Tedesco wil JPL-speler naar Bologna halen'

17:00
2
OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt voormalige JPL-kampioen binnen

OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt voormalige JPL-kampioen binnen

14:51
2
Dévy Rigaux laat er geen twijfel over bestaan: Rode Duivel en voormalige JPL-kampioen op weg naar Feyenoord

Dévy Rigaux laat er geen twijfel over bestaan: Rode Duivel en voormalige JPL-kampioen op weg naar Feyenoord

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Degraderen ze effectief? Olympic Charleroi haalt zwaar geschut boven om in 1B te blijven Stigo12 Stigo12 over Voormalig linksachter van Cercle en Antwerp kan naar Parma TIGERMANIA TIGERMANIA over Degryse met uitgesproken mening: "Dan moet Tielemans uit de basis. En dan maak je maar iemand anders kapitein" TIGERMANIA TIGERMANIA over Is Roberto Martinez dezelfde fout aan het maken met Portugal als met België? "Beschamend!" Grigri Grigri over Hugo Broos spaart stadion én tegenstander niet na WK-duel CringeMedia CringeMedia over Een kamp op het allerhoogste niveau: 'Real Madrid én PSG houden miljoenengevecht voor... Karetsas' André Coenen André Coenen over Nathan Ngoy doet iets wat geen Rode Duivel meer deed sinds Franky Van der Elst in 1986 cartman_96 cartman_96 over Wordt dit de vervanger van Amadou Onana tegen Iran? El Malvario El Malvario over Voilà (aussi) pourquoi Axel Witsel est là : "C'est un plaisir de l'avoir avec nous" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Pro League maakt kalender bekend: deze affiches en toppers kleuren de start van de JPL Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved