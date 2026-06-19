Voormalig linksachter van Cercle en Antwerp kan naar Parma

De toekomst van Olivier Deman moet de komende weken beslist worden. De linksachter van Werder Bremen werkte een sterk einde van het seizoen af en heeft daarmee de aandacht van verschillende clubs getrokken.

Bij Werder Bremen zijn ze alvast overtuigd geraakt van de kwaliteiten van de voormalige speler van Cercle Brugge en Antwerp. Vanuit de club werd eerder aangegeven dat men Deman graag langer aan zich wil binden en zijn huidige contract wil openbreken met verbeterde voorwaarden.

Toch is er voorlopig nog geen concreet voorstel op tafel gekomen. Daardoor blijft de situatie open en kijken ook andere clubs aandachtig mee.

Interesse uit Duitsland en Italië

Volgens onze informatie geniet Deman belangstelling van meerdere clubs uit de Bundesliga. Daarnaast zou ook het Italiaanse Parma zich concreet hebben gemeld voor de man die ook al voor de Rode Duivels uitkwam. Parma was al eerder geïnteresseerd, maar een transfer viel toen in het water. Nochtans was het dossier in een afrondende fase, maar Werder Bremen liet hem niet gaan.

Na een moeilijkere periode heeft Deman zich de voorbije maanden opnieuw in de kijker gespeeld. Zijn sterke prestaties aan het einde van het seizoen hebben zijn marktwaarde opnieuw doen stijgen en zorgen ervoor dat verschillende ploegen zijn dossier van dichtbij opvolgen.

Beslissing moet snel vallen

De entourage van Deman beseft dat de komende weken belangrijk worden. De linksachter wil immers niet te lang wachten met een beslissing over zijn toekomst.





Een transfer behoort tot de mogelijkheden, maar ook een langer verblijf bij Werder Bremen blijft een realistisch scenario. Veel zal afhangen van de concrete stappen die de Duitse club de komende periode zet.

Met het oog op de voorbereiding op het nieuwe seizoen wil Deman liefst zo snel mogelijk duidelijkheid. Zowel Werder Bremen als de geïnteresseerde clubs uit Duitsland en Italië zullen dus snel kleur moeten bekennen.

