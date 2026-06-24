‘Belgische topclubs tonen interesse in ex-speler van Royal Antwerp FC’

Jacob Ondrejka zou opnieuw in beeld zijn bij Belgische topclubs. Zowel Racing Genk als Club Brugge volgen de situatie van de Zweedse flankaanvaller van Parma. Een terugkeer naar de Jupiler Pro League behoort voorlopig nog niet tot de concrete plannen, maar zijn naam circuleert wel nadrukkelijk.

Van Zweeds talent naar Belgische revelatie

Jacob Ondrejka werd geboren op 2 september 2002 in Landskrona en geldt al jaren als een van de meest talentvolle flankaanvallers van Zweden. De snelle en technisch sterke winger genoot zijn opleiding bij Landskrona BoIS en maakte vervolgens naam bij IF Elfsborg.

In de zomer van 2023 haalde Royal Antwerp FC hem naar België. Onder Mark van Bommel liet Ondrejka regelmatig zijn kwaliteiten zien met zijn snelheid, dribbelvermogen en scorend vermogen vanaf de flank. Hoewel hij nooit onbetwist titularis werd, liet hij voldoende potentieel zien om de aandacht van buitenlandse clubs te trekken.

Parma betaalde miljoenenbedrag

In januari 2025 besloot Parma stevig te investeren in de Zweed. De Italiaanse club legde ongeveer 6,8 miljoen euro op tafel om hem weg te halen bij Antwerp.

Bij zijn aankomst werd Ondrejka gezien als een speler voor de toekomst, maar zijn eerste volledige seizoen in Italië verliep minder vlot dan gehoopt. Blessures en concurrentie beperkten zijn speelminuten aanzienlijk.

Toch kwam de Zweed tijdens het seizoen 2025-2026 nog tot zestien wedstrijden in de Serie A. Hoewel zijn statistieken bescheiden bleven, geloven de Italianen nog steeds in zijn potentieel.





Genk en Club Brugge volgen dossier

Volgens verschillende transferbronnen hebben Racing Genk en Club Brugge ondertussen informatie ingewonnen over de situatie van Ondrejka. Beide clubs zoeken offensieve versterking en kennen de kwaliteiten van de Zweed uiteraard nog uit zijn periode bij Antwerp.

De interesse lijkt voorlopig echter eerder verkennend dan concreet. Binnen transferkringen wordt gesuggereerd dat de speler mogelijk werd aangeboden aan verschillende clubs, waaronder Genk en Club Brugge.

Dat Parma hem zomaar zou laten vertrekken, lijkt bovendien weinig waarschijnlijk. Ondrejka ligt nog drie jaar onder contract bij de Italiaanse club.

Internationale ervaring en stevige marktwaarde

Ondrejka maakte ondertussen ook zijn debuut voor de Zweedse nationale ploeg. Opvallend genoeg luisterde hij zijn eerste interland meteen op met een doelpunt. Momenteel staat zijn teller op één cap en één treffer.

Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt geschat op ongeveer 5,5 miljoen euro. Daarmee blijft hij een aanzienlijke investering voor Belgische clubs.

Of Genk of Club Brugge effectief zullen doorpakken, valt nog af te wachten. Vast staat wel dat Ondrejka, ondanks een moeilijk seizoen in Italië, nog steeds wordt beschouwd als een speler met veel groeimarge en internationale potentie.