‘Club Brugge jaagt op wereldkeeper: wordt dit de stunttransfer van deze zomer?’

Club Brugge blijft actief zoeken naar een nieuwe nummer één onder de lat en lijkt daarbij bijzonder hoog te mikken. Volgens Het Laatste Nieuws voert blauw-zwart gesprekken met Yann Sommer, de voormalige doelman van Inter, Bayern München en de Zwitserse nationale ploeg.

Ervaren opvolger voor Simon Mignolet

Met het vertrek van Simon Mignolet staat Club Brugge voor een belangrijke uitdaging. De landskampioen wil geen overhaaste beslissing nemen en zoekt een doelman die meteen een meerwaarde kan betekenen op nationaal én Europees niveau.

Die zoektocht heeft de Bruggelingen nu uitgekomen bij Yann Sommer. De Zwitser is 37 jaar oud, maar geldt nog steeds als een van de meest gerespecteerde doelmannen van Europa. Bovendien is hij momenteel transfervrij nadat Inter besloot zijn aflopende contract niet te verlengen.

Volgens verschillende bronnen staan de gesprekken tussen beide partijen al enige tijd op de rails. Ook Sommer zelf zou openstaan voor een avontuur in Brugge.

Indrukwekkende carrière aan de Europese top

Sommer werd geboren op 17 december 1988 in het Zwitserse Morges en genoot zijn opleiding bij FC Basel. Daar groeide hij uit tot een van de grootste keeperstalenten van zijn generatie.

Zijn grote doorbraak volgde bij Borussia Mönchengladbach, waar hij tussen 2014 en 2023 meer dan 330 wedstrijden speelde. De Zwitser groeide er uit tot publiekslieveling en een vaste waarde in de Bundesliga.





In januari 2023 maakte hij verrassend de overstap naar Bayern München als tijdelijke vervanger van de geblesseerde Manuel Neuer. Enkele maanden later haalde Inter hem naar Italië, waar hij onmiddellijk eerste doelman werd.

Met Inter won Sommer de Serie A en bereikte hij ook een Champions League-finale. Vorig seizoen miste hij nauwelijks wedstrijden en bleef hij een van de betrouwbaarste doelmannen in de Italiaanse competitie.

96 interlands en een voorbeeldfiguur

Ook bij de Zwitserse nationale ploeg was Sommer jarenlang onbetwist nummer één. Hij verzamelde liefst 96 interlands en vertegenwoordigde zijn land op meerdere EK's en WK's.

Na het EK van 2024 besloot hij afscheid te nemen van de nationale ploeg. Daarbij werd hij door de Zwitserse voetbalbond geprezen als een voorbeeldfiguur, zowel op als naast het veld.

Opvallend genoeg heeft Sommer ook interesses buiten het voetbal. Hij staat bekend als muziekliefhebber, speelt gitaar en deelde jarenlang recepten en kooktips via een persoonlijke blog.

Marktwaarde en contractsituatie

Ondanks zijn leeftijd vertegenwoordigt Sommer nog steeds een aanzienlijke marktwaarde. Die wordt momenteel geschat op ongeveer 4 miljoen euro. Omdat hij transfervrij is, hoeft Club Brugge geen transfersom te betalen.

Een langdurig contract lijkt echter minder waarschijnlijk. De Bruggelingen zoeken enerzijds ervaring, maar willen tegelijk bouwen aan de toekomst. Daardoor zou een overeenkomst van één of twee seizoenen het meest logische scenario zijn.

Of de transfer uiteindelijk doorgaat, valt nog af te wachten. Maar als Club Brugge erin slaagt om een doelman met het palmares van Yann Sommer binnen te halen, zou dat zonder twijfel een absolute stunt op de Belgische transfermarkt zijn.