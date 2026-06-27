La Louvière neemt afscheid van één pion en haalt meteen twee nieuwkomers binnen

La Louvière wist zich het afgelopen seizoen te handhaven in de Jupiler Pro League. De Wolven hopen op een zorgelozere campagne het komende seizoen en halen daarom de nodige aanwinsten aan boord. Tegelijkertijd zien de Henegouwers ook een speler vertrekken.

La Louvière tekende voor de vijftiende plek in het reguliere gedeelte van het afgelopen seizoen. Het kwam daardoor in de Relegation Play-offs terecht, waar het het opnam tegen Zulte Waregem, Cercle Brugge en rode lantaarn FCV Dender EH.

Twee nieuwe aanwinsten

De Wolven wonnen slechts één duel en verloren er vijf, maar behielden hun veilige bonus op Dender. Het verschil was uiteindelijk nog negen punten. Met SK Beveren en KV Kortrijk komen er twee traditieclubs bij in de Jupiler Pro League, waardoor de plaatsjes duur zullen worden.

La Louvière zit daarom niet stil en roert zich op de transfermarkt, zowel op in- als op uitgaand vlak. De Wolven hadden al zes aanwinsten voorgesteld en doen er nu nog twee bij.

Tiago Pereira Cardoso en Théo Radelet

De Waalse club maakt de komst van de Luxemburger Tiago Pereira Cardoso (20) bekend. De doelman komt over van Borussia Mönchengladbach, waar hij vijf keer uitkwam voor de eerste ploeg. Hij wordt één seizoen gehuurd van de Duitse traditieclub.

Daarnaast komt Théo Radelet (18) de rangen versterken in de provincie Henegouwen. De jonge keeper maakt de overstap van de beloften van OH Leuven, waar hij de vaste keuze was tussen de palen.

Jordi Liongola naar Engeland

La Louvière ziet ook een speler vertrekken. Het maakt de uitgaande transfer van Jordi Liongola bekend. De 26-jarige Burundees kiest voor een avontuur bij Sheffield Wednesday, in de EFL League One, of het derde niveau in Engeland.

Liongola speelde in het verleden ook voor het eerste elftal van KSK Lierse Kempenzonen. Hij was er goed voor 24 optredens en 2 goals. Voor La Louvière klokt hij uiteindelijk af op 125 duels. Hij scoorde daarin 16 goals en deelde 12 assists uit. Het is niet duidelijk hoeveel Sheffield Wednesday precies betaalt voor de komst van Liongola.