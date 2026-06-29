Daar gaan we: 'Ajax klopt aan bij RSC Anderlecht'

Anderlecht is bereid Mario Stroeykens te verkopen. De 21-jarige middenvelder geniet interesse van een Italiaanse club en ook andere ploegen volgen zijn situatie deze zomer. Ook AFC Ajax Amsterdam zou zich nu geroerd hebben in de strijd om de speler.

Anderlecht moet geld vinden, en liefst snel. De club is bereid om Mario Stroeykens deze zomer te verkopen om meer geld in het laatje te gaan brengen. De 21-jarige middenvelder ligt vast tot 2028 en is volgens Transfermarkt 4,5 miljoen euro waard.

Na een vrij rustig seizoen (30 wedstrijden, 1 goal, 1 assist) zou een vertrek voor iedereen goed uitkomen, zowel voor de speler als voor de clubleiding. En dus is er wel degelijk heel wat aandacht. Zo is Parma geïnteresseerd, zoals eerder deze week al bleek.

Na Italiaanse nu ook Nederlandse interesse in Stroeykens

Ook andere Europese clubs tonen interesse, al lag er tot enkele dagen geleden nog geen officieel bod op tafel. Al zou dat ondertussen mogelijk al zijn veranderd, want AFC Ajax Amsterdam zou volgens Nederlandse media een bod hebben uitgebracht.

De Nederlanders zouden een eerder laag bod hebben uitgebracht dat volgens RSC Anderlecht veel te weinig was, maar Ajax zou nog steeds on speaking terms zijn met paars-wit en dus mogelijk nog een nieuw bod kunnen overwegen.

Ajax doet een (laag) bod op Mario Stroeykens van RSC Anderlecht

Hoeveel het bedrag was? Dat is niet geweten. Het ging ook over een informeel bod, klinkt het bij WFC Groningen. En dus is de vraag hoeveel water Anderlecht bij de wijn wil doen en in hoeverre Ajax over de brug wil gaan komen.





Voor Stroeykens zelf zou een overstap van Anderlecht naar Ajax een heel mooie stap kunnen zijn. Al moet er ook verteld worden dat ook Ajax Amsterdam geen topseizoen achter de rug heeft en ze ook daar zoekende zijn. Misschien dat Stroeykens dan liever naar een ploeg gaat waar hij kan worden ingepast in een systeem dat draait.