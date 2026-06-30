DONE DEAL: Rode Duivel verlaat zijn club midden in het WK

Het hing al een tijdje in de pijplijn, maar nu is het helemaal zeker: Axel Witsel heeft geen ploeg meer vanaf 1 juli. De Rode Duivel, die aanwezig is op het WK, heeft het einde van zijn contract bij Girona FC bereikt.

Heel wat spelers gebruiken het WK om hun transfer in de verf te zetten. Anderen zijn zelfs al volop aan het onderhandelen, of leggen tijdens het toernooi een medische test af. En er zijn er ook die op 30 juni 2026 einde contract zijn en dus midden in het toernooi transfervrij worden.

Axel Witsel is transfervrij

Dat geldt bijvoorbeeld voor Axel Witsel. Zijn vertrek bij Girona is deze dinsdag officieel aangekondigd. De Rode Duivel, die 138 keer de nationale ploeg vertegenwoordigde, tekende pas vorige zomer bij de club na zijn vertrek bij Atlético Madrid.

Witsel kwam dit seizoen 32 keer in actie (één doelpunt, twee assists), maar kon niet voorkomen dat zijn club degradeerde. Girona eindigde uiteindelijk voorlaatste in de Spaanse competitie.

Het vertrek van Axel Witsel is officieel

Met zijn 37 jaar is Axel Witsel nu vrij om te tekenen waar hij wil. Maar Standard-fans hoeven niet te snel te juichen: het jeugdproduct van de Rouches verklaarde onlangs dat hij niet van plan is terug te keren naar Sclessin als speler.

Waar belandt de Luikenaar dan wel? Dat is voorlopig nog onduidelijk. Zijn situatie zal vermoedelijk pas na het WK duidelijk worden. Op dat toernooi kreeg Witsel in de drie groepswedstrijden nog geen enkele minuut speeltijd.



