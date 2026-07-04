'KAA Gent heeft Deens spits op de radar, maar moet de concurrentie aangaan met Serie A-club'

KAA Gent wil met een vernieuwde aanval brokken maken in de JPL en daar is nog nieuw vers bloed voor nodig. David Stückler is een spits die op de interesse van de Buffalo's kan rekenen.

Dat meldt het Deense voetbaltijdschrift Tipsbladet. Hier mag enige waarde aan gehecht worden, want Stückler zelf heeft ook de Deense nationaliteit. Toch voetbalt de 21-jarige spits al sinds 2022 in een groot voetballend, namelijk Italië. Cremonese haalde hem weg bij het Deense AB om hem in Italië zich via de jeugdreeksen te laten ontwikkelen.

Stückler speelde bij de U19 en U20 van Cremonese en werd daarna twee keer uitgeleend aan een derdeklasseer. In het seizoen 2024-2025 maakte hij bij Giana Erminio zestien doelpunten. Het voorbije seizoen vond hij bij LR Vicenza dertien keer de weg naar doel. Dat bleek voldoende om zich te kronen tot topschutter uit de reeks.

Club van Gent-target gezakt naar Serie B

Stückler heeft nog een overeenkomst tot 2028 met Cremonese, dat zijn contract zelfs wil openbreken. Cremonese degradeerde het afgelopen seizoen van de Serie A naar de Serie B, wat de kans iets groter maakt dat de speler in kwestie al een grote rol kan spelen. Met Torino zou ook een club uit de Serie A nog interesse tonen.

Torino is zo mogelijk een concurrent voor KAA Gent. Er zouden al scouts in het stadion gezeten hebben om Stückler aan het werk te zien en zijn prestaties op de voet te volgen. Ze zouden bij Gent dus een goed beeld moeten hebben van wat de speler te bieden heeft. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde een half miljoen euro.

Jong talent lijkt haalbaar voor Gent



Voor Gent zou het dus een mogelijkheid kunnen zijn om een haalbaar, jong talent aan te werven. Het is daarom nu al uitkijken naar de volgende ontwikkeling in dit transferdossier. In de eerste plaats moet Stückler, die ook achter de spits of vanaf rechts kan opereren, beslissen of hij wil blijven of vertrekken.