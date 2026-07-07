Jeugdspeler Oostende, Beerschot, OH Leuven en STVV kiest voor Westerlo

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Jeugdspeler Oostende, Beerschot, OH Leuven en STVV kiest voor Westerlo
Foto: © photonews
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De jonge Malagassische aanvaller Ethan Eliasy (16), international bij de U17 van Madagaskar, heeft zijn eerste profcontract bij KVC Westerlo getekend voor de komende drie seizoenen. Hij is zo meteen tot juni 2029 aan de Belgische club verbonden.

De Kemphanen zijn heel blij met het binnenhalen van het jonge talent. Ethan Eliasy is een jonge Malagassisch-Belgische profvoetballer (geboren in 2010) die uitkomt als spits en jeugdinternational is voor Madagaskar.

Ook Frankrijk, Congo en België wilden hem in huis halen als international, maar de jongeling koos voor de eilandstaat. Ethan Eliasy heeft dan ook vier nationaliteiten: Frans en Malagassisch (via zijn vader), en Congolees en Belgisch (via zijn moeder).

International van Madagaskar kiest voor Westerlo

Er begint nu een nieuw hoofdstuk voor jong talent Ethan Eliasy, die officieel heeft getekend bij KVC Westerlo. Vorig jaar had hij al zijn eerste keer getekend om bij de Kemphanen te spelen, nu krijgt hij zijn eerste profcontract. Daarmee is de jongeling heel mooie sprongen aan het maken.

Eliasy heeft al wat ervaring in ons land. Eerder speelde hij voor KV Oostende (U10), OH Leuven (U11), Sint-Truiden (U12 & U13) en Beerschot (U14 & U15). Nu volgt mogelijk de definitieve doorbraak via KVC Westerlo. De jongeling is een centrumspits, maar kan ook als flankaanvaller of zelfs als aanvallende middenvelder overweg.

Eliasy klaar voor eerste stap richting toekomst

Eliasy is kopbalsterk en hoog opgeschoten, maar kan dus zeker nog groeien op jonge leeftijd. Hij beschikt over een uitstekend schot en een indrukwekkende balbeheersing, en valt nu al op door zijn volwassenheid op het veld.

Het wordt van cruciaal belang geacht om toekomstige talenten zoals Ethan in dit vroege stadium te begeleiden en te ontwikkelen. De jongeling is aangesloten bij Cherry Sports. Dat is het bedrijf waar ook Matz Sels, Casper De Norre en Yannick Cappelle onder meer onder zeil bij liggen. Met Luke Tenkanen, Kristen Ngandimoun en Lex Peirsegaele hebben ze nog een paar 16-jarige talentjes in de portefeuille zitten.

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