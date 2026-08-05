Christian Burgess legt uit waarom hij niét verlengde bij Union SG en hoe transfer naar KAA Gent er is gekomen

Christian Burgess moet vanaf dit seizoen dé leider in de defensie van KAA Gent worden. De Oost-Vlamingen haalden de 34-jarige verdediger transfervrij op bij Union SG. De Brit legt zelf uit hoe die transfer tot stand is gekomen.

Christian Burgess en Union SG voerden afgelopen seizoen meerdere gesprekken over een contractverlenging. Uiteindelijk vonden Les Unionistes en de aanvoerder geen akkoord om langer met elkaar door te gaan.

De 34-jarige Brit ontkent niet dat hij een loonsverhoging heeft gevraagd. "Ik vroeg waar ik volgens mij recht op had na al die jaren en de prestaties die ik heb geleverd. Maar Union heeft nu eenmaal een duidelijke salarispolitiek. Het is hun goed recht om daar niet van af te wijken."

Union SG heeft een duidelijke salarispolitiek. Het is hun goed recht om daar niet van af te wijken

Met andere woorden: Burgess voelt geen enkele rancune ten opzichte van de club waar hij tussen 2020 en 2026 speelde, prijzen heeft gepakt én in de Champions League mee heeft gespeeld. Al blijft het opvallend dat hij voor een andere Belgisch topclub heeft gekozen.

"Na het seizoen heb ik nog een laatste gesprek gehad met Union", komt Burgess in Het Laatste Nieuws terug op die contractonderhandelingen. "Een week later verwachtte Union mijn definitieve antwoord. Ik geef toe dat ik tot het allerlaatste moment heb getwijfeld. Ik heb héél véél te danken aan Union, hé."

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Op dat moment lag die contractverlenging voor Burgess op tafel. "Ik vroeg twee dagen extra bedenktijd. In die twee dagen kreeg ik een berichtje van Sven Kums. Hij informeerde naar mijn situatie en vroeg of ik open zou staan voor een transfer naar Gent."





De voormalige aanvoerder én huidige talent manager van de Buffalo's had op die manier een cruciaal aandeel in de komst van Burgess naar de Planet Group Arena. "We hadden vroeger al contact gehad in verband met een kunstgalerij. Sven had me uitgenodigd voor enkele evenementen. Maar dit berichtje kwam uit het niets."

Na eerste contact met Sven Kums kwam de transfer in een stroomversnelling

"Ik liet Sven weten dat ik nog geen beslissing had genomen en open stond om te praten", legt Burgess uit. "Via mijn zaakwaarnemer is er vervolgens contact gezocht. Het is héél snel gegaan met Gent van zodra ik de knoop had doorgehakt om Union te verlaten."

Burgess tekende een contract voor twee seizoenen bij de Buffalo's. Het doel van de Oost-Vlamingen is héél duidelijk: Gent wil opnieuw een vaste waarde worden in de top drie én jaarlijks aantreden in de Europese competities. De ervaring van de 34-jarige verdediger zal een cruciale rol spelen in het behalen van die doelstellingen.