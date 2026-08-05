Krijgt hij de kans om mee te bouwen? Marc Overmars praat over zijn eigen toekomst bij Antwerp FC

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Krijgt hij de kans om mee te bouwen? Marc Overmars praat over zijn eigen toekomst bij Antwerp FC
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Antwerp FC is aan een nieuw hoofdstuk in de clubgeschiedenis begonnen. Marc Overmars is anno 2026 nog steeds de man die voor de transfers moet zorgen. Maar hoe ziet zijn toekomst in Deurne-Noord eruit?

"Ik wil terug prijzen pakken met Antwerp FC", aldus Marc Overmars aan de vooravond voor de start van de nieuwe voetbaljaargang van de Jupiler Pro League. "Ik wil terug op de Antwerpse Grote Markt staan."

De ambitie van Overmars is duidelijk niet weg. De sportief directeur van The Great Old kijkt ernaar uit om - samen met de nieuwe eigenaars in Deurne-Noord - mee te schrijven aan een nieuw rood-wit succesverhaal.

Al beseft iedereen op De Bosuil dat het tijd zal kosten. Antwerp verloor de voorbije maanden kostbare tijd. We hoeven er geen tekening bij te maken: Het Stamnummer Eén is op dit moment allesbehalve klaar voor de competitiestart. 

Krijgt Overmars ook van zijn bazen de kans om mee te schrijven aan het verhaal? Het contract van de 53-jarige Nederlander loopt tot het einde van het seizoen. "Laten we zien hoe de komende tijd zal lopen", houdt de sportief directeur zelf de boot af.

Krijgt Marc Overmars de kans om op lange termijn mee te schrijven aan het nieuwe verhaal van Antwerp FC?

Op de geruchtenmolen wordt Toby Alderweireld naar voren geschoven als de volgende sportief directeur van Antwerp. We kunnen er niet omheen: Overmars is een pion van Paul Gheysens. En die pion heeft ook zijn prijskaartje.

"De voorbije weken zijn pittig geweest", aldus Overmars. "Daarom wil ik focussen op deze nieuwe periode. Dit is een soort Antwerp 2.0. Een nieuw begin. Ik zie opnieuw mogelijkheden om naartoe te werken."

Ik wil focussen op deze nieuwe periode. Dit is een soort Antwerp 2.0. Een nieuw begin

Marc Overmars

Overmars weet dan ook als geen ander dat Antwerp in opbouw is. "Al zie ik wel dat we enkele héél interessante talenten hebben rondlopen. Daar moet uiteraard een bepaalde basis omheen. En daar zijn we mee bezig."

Het achterste van zijn tong laat de voormalige speler van onder meer AFC Ajax, Arsenal FC en FC Barcelona niét zien. "We zullen zien of de transfers zullen vallen. Maar ik krijg er wel energie van door er gewoon al mee bezig te zijn."

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