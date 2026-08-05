Union en STVV wilden ex-speler Club Brugge, nu volgt eindelijk debuut in JPL

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Union en STVV wilden ex-speler Club Brugge, nu volgt eindelijk debuut in JPL
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Misschien wel het meest opmerkelijke verhaal dat de komende dagen, weken en maanden zal geschreven worden is dat van Lennart Mertens. Die zal met SK Beveren in actie komen op het hoogste niveau, nadat hij de voorbije jaren op zowat alle niveaus al in actie kwam en heel mooie dingen liet zien.

Het is een soort sprookje dat dan toch nog een happy end krijgt of kan krijgen. Lennart Mertens kan dit weekend met SK Beveren spelen tegen Antwerp en zo dan toch zijn droom waarmaken om op het hoogste niveau te spelen.

De voorbije jaren scoorde hij voor heel wat ploegen. Het begon bij de jeugd van KFC Herzele (1998-2001) en KSV Sottegem (2001-2011). Daarna ging hij via Bambrugge en Dikkelvenne naar KMSK Deinze, waar hij jaar na jaar topschutter werd.

Lennart Mertens kan dan eindelijk toch zijn debuut maken op hoogste niveau

Toen er in 2022 een buitenlandse investeerder uit Japan naar Deinze kwam, had Mertens aanbiedingen met hopen. Patro Eisden, Lommel, RSC Anderlecht en Club Brugge wilden hem. Die laatste twee ploegen voor de beloftenploeg en uiteindelijk werd het dus Club NXT.

De gedroomde voorbereiding meemaken met de A-kern? Dat werd vooral rondjes lopen op het Belfius Basecamp van Brugge, want hij begon na maanden zonder club niet helemaal fit aan de voorbereiding. En uiteindelijk keerde hij terug naar Deinze, tot het failliet in 2024.

Hoe kon het ook anders lopen voor Lennart Mertens?

Nu maakt hij indruk bij SK Beveren en komt de overgang naar de Jupiler Pro League er alsnog. Al had het ook vroeger al kunnen gebeuren. "Philippe Bormans heeft zich een keer kwaad gemaakt omdat ik niet naar Union wilde komen. Alles lag op tafel om getekend te worden", aldus Mertens in Het Nieuwsblad.

Undav scoorde uiteindelijk moeilijk en achteraf had Mertens misschien andere keuzes gemaakt. STVV sprong volgens Mertens ook af omwille van dezelfde redenen: de wil van Mertens om zich te testen op dat niveau: "Het is de rode draad in mijn carrière zo'n beetje."

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