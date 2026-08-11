Union-spits Mohammed Fuseini openhartig over brutale beroving: “België veiliger dan Ghana?”

Mohammed Fuseini is twee weken na zijn brutale beroving in Brussel voor het eerst teruggekomen op de feiten. De Union-spits werd in alle vroegte door meerdere overvallers uit zijn wagen gehaald en in een wurggreep gehouden. De daders gingen onder meer aan de haal met zijn horloge en telefoon.

Fuseini hield er lichte verwondingen aan over en werd na de feiten naar het ziekenhuis gebracht. Vooral de beelden van de overval maakten indruk. Die doken kort na de feiten op en verspreidden zich snel. Fuseini zag ze zelf ook terug. “Ik was toch wat gechoqueerd toen ik zag dat die beelden naar buiten waren gekomen”, vertelt de Ghanees bij Het Nieuwsblad.

Fuseini niet blij dat beelden naar buiten kwamen

Hoewel de beelden de politie konden helpen bij het onderzoek, had Fuseini ze liever niet publiek zien worden. “Blij was ik er alleszins niet mee. De beelden hebben de politie dan wel geholpen in haar onderzoek, toch had ik liever gehad dat ze tussen mij, de club, de politie en mijn makelaar waren gebleven.”

Over de exacte omstandigheden van de overval kan de aanvaller vanwege het onderzoek weinig kwijt. Hij omschrijft de gebeurtenis wel als een “tricky situation”. “Dat is niet waarvoor ik in België ben. Ik ben in België om te voetballen. Het was dus zeker wel een challenge, maar ik heb geprobeerd om het snel achter me te laten.”

In Ghana zie je dit wel vaker

Opvallend is dat Fuseini naar eigen zeggen niet met grote angst is achtergebleven. “Waar ik vandaan kom in Ghana, zie je dit soort dingen wel vaker, dus ik was er niet enorm hard van onder de indruk.” Toch was het voor hem persoonlijk de eerste keer dat hij zelf slachtoffer werd. “Dit was gewoon iets waar ik me over moest zetten.”

De steun van zijn ploegmaats speelde daarbij een belangrijke rol. “Ze vroegen me heel vaak of ik oké was en of ze iets voor me konden doen”, aldus Fuseini.



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Toch heeft de beroving wel iets veranderd. “Ik ben niet bang, nee. Al ben ik me nu wel bewuster van mijn omgeving.” Op de vraag of België na dit incident veiliger aanvoelt dan Ghana, kan hij slechts lachen. “Na wat er gebeurd is, weet ik dat toch niet.”